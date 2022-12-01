Елка на Новый год - 2023: как ямальцам законно срубить древо в лесу и не получить проблем с законом

С 1 декабря на Ямале стартует елочная кампания, которая продлится до конца года Фото: Вера Зенина

Вот уже как несколько недель Ямал активно готовиться к самому долгожданному празднику - Новому году. С каждым днем города и районы все больше сияют яркими огнями, вызывая у северян неподдельный восторг. Строятся ледовые городки, украшаются улицы и, конечно же, устанавливаются нарядные ели - главный атрибут праздника. И чем ближе новогодняя ночь, тем сильнее хочется поставить дома свою зеленую красавицу, и не какую-нибудь искусственную, а саму настоящую, из заснеженного леса.

Однако тем, кто хочет установить дома живую ель, необходимо помнить, что за незаконно срубленное дерево грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей или уголовная ответственность - при ущербе свыше 5 тысяч рублей. Поэтому, чтобы не омрачать подготовку к празднику, ямальцам советуют принять участие в елочной кампании.

Мероприятие стартовало с 1 декабря и продлится до конца года. А это означает, что в течение месяца все желающие могут на законных основаниях выбрать ели в лесу и забирать их домой, чтобы нарядить в гирлянды и мишуру. Но перед этим необходимо обратиться в лесничество, заключить договор и оплатить услуги.

Нарушителям грозит штраф или даже уголовная ответсвенность Фото: Вера Зенина

ГДЕ И СКОЛЬКО ЕЛОК МОЖНО БРАТЬ?

На одного человека можно оформить пять деревьев высотой до 4 метров. Вырублены они могут быть исключительно на том участке, который определен в документах. Как правило, это технологические полосы вдоль инфраструктурных объектов: ЛЭП, просек и автомобильных дорог. Со временем земля там естественным образом зарастают молодняком и по нормативам должна расчищаться.

- Елочные кампании устраиваются ежегодно. В итоге в выигрыше остаются все. У содержателей инфраструктурных объектов частично расчищаются технологические полосы, а жители Ямала приобретают главное украшение дома к праздникам. Пополняется федеральный бюджет, повышается эффективность использования лесного фонда, - рассказал начальник отдела использования и воспроизводства лесов Валерий Матюшкин.

СТОИМОСТЬ НОВОГОГОДНЕГО ДЕРЕВА

Прайс на ели и деревья других хвойных пород для новогодних праздников в 2023 году выглядит следующим образом:

- высота до 1 метра - 130,54 рубля за штуку;

- высота 1,1 - 2 метра - 249,85 рублей за штуку;

- высота 2,1 - 3 метра - 375,17 рублей за штуку;

- 3,1 - 4 метра - 497,88 рубля за штуку;

- свыше 4,1 метра - 625,03 рубля за штуку.

Срубить можно как маленькое дерево, так и высотой более 4 метров Фото: Вера Зенина

АДРЕСА ЛЕСНИЧЕСТВ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ:

Красноселькупское лесничество

Адрес: село Красноселькуп, ул. Нагорная, д. 61. Телефон: 8 (34932) 2-27-18.

Адрес: село Толька, ул. Комсомольская, д. 1 стр. 1. Телефон: 8 (34932)3-18-44;

Таркосалинское лесничество

Адрес: город Тарко-Сале, находится в районе промзоны. Телефон: 8 (34997) 2-67-03, 2-67-04;

Надымское лесничество

Адрес: город Надым, ул. Зверева, д. 14. Телефон: 8 (34995) 3-47-27;

Ноябрьское лесничество

Адрес: город Ноябрьск, промузел «Пелей», панель 9 «В». Телефон: 8(34963)5-45-00, 5-46-40;

Ямальское лесничество

Адрес: город Салехард, ул. Сандалова, д. 24. Телефон: 8 (34992) 9-93-61 (доб. 601, 602, 603).

Адрес: село Мужи, ул. Ленина, д. 12. Телефон: 8 (34994) 2-15-86.

Если сделать все по правилам, то новогодняя красавица будет радовать вас все праздники, главное - не забыть положить под нее подарки.

Не забудьте положит подарки под елку Фото: Вера Зенина

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