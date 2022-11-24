Таксопарки и Яндекс приняли решение скорректировать тарифы в ЯНАО

Крупнейшие таксопарки совместно с Яндексом приняли решение о корректировке тарифов в Ямало-Ненецком автономном округе. Благодаря этим изменениям в городах региона планируется привлечь в систему такси больше водителей.

Цены для пользователей сервиса изменятся незначительно. Кроме того, корректировка тарифов будет плавной — так, чтобы спрос на поездки не упал, заказов не стало меньше и заработок водителей не сократился. Если раньше базовая стоимость поездки в Новом Уренгое на четыре километра за девять минут могла составить в тарифе «Эконом» 112 рублей, то теперь проезд обойдется в 121 рубль.

Аналогичные изменения произойдут в Ноябрьске. Здесь стоимость базовой поездки на три километра за восемь минут в «Экономе» изменится с 96 до 105 рублей.

Также ожидается, что из-за привлечения в систему новых водителей повышающий коэффициент во время высокого спроса будет срабатывать реже.