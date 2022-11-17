На Ямале двое вахтовиков заживо сгорели в страшном пожаре

Фото: противопожарная служба ЯНАО. Сгоревшее строение.

В селе Новый Порт Ямальского района произошел жуткий пожар, унесший жизни двух человек. Возгорание случилось в ночь с 16 на 17 ноября, пламя охватило бесхозное помещение, расположенное на берегу Оби.

- Сообщение о возгорании поступило в 00:55. Первое пожарное подразделение прибыло на место уже через три минуты, однако здание было уже не спасти. Огонь полыхал на площади 130 каратных метров, обрушилась кровля. Это свидетельствовало о позднем сообщении в пожарную охрану, - рассказали в противопожарной службе ЯНАО.

Не теряя ни минуты, спасатели бросились тушить пожар. В ходе ликвидации они обнаружили тела двух мужчин, к сожалению, без признаков жизни.

По предварительным данным, погибшие - вахтовики. Позже причину их смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Есть в этом пожаре и выжившие - еще один мужчина. Он отравился угарным газом и был доставлен в сельскую больницу.

- В результате пожара повреждено строение по всей площади - 150 квадратных метров. В тушении участвовали 15 человек личного состава и 4 единицы спецтехники, - добавили в ведомстве.

На данный момент профильные службы выясняют причину возгорания, назначена пожарно-техническая экспертиза.

Случившимся уже заинтересовались в районном следкоме. Правоохранители организовали доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

- Ход и результаты проверки находятся на контроле руководства следственного управления, - прокомментировали в ведомстве.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в жутком пожаре, случившимся на месторождении в Тазовском районе, погибли три человека. Загорелся жилой вагончик с людьми.