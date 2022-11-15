В Ноябрьске учеников школы №13 экстренно эвакуировали из-за распыленного газового баллончика

Фото: скриншот из видео. На место происшествия прибыли росгвардейцы.

В ноябрьской школе №13 произошло ЧП: во время учебы второй смены некто распылил внутри здания газовый баллончик. Из-за этого помещение моментально наполнилось слезоточивым веществом, занятия оказались сорваны, а детей отправили домой.

Известно, баллончик распылили во врем перемены сразу на двух этажах - первом и третьем. В этот момент внутри находилось около 700 человек.

На видеоролике, появившемся в соцсетях, видно, как дети экстренно выбегают из школы, поскольку находиться в ней попросту невозможно.

- В школе работают сотрудники Росгвардии, они изучают записи видеокамер, чтобы установить лиц, причастных к ЧП, - кратко прокомментировали произошедшее в пресс-службе городской администрации.

По предварительным данным, дети и сотрудники школы не пострадали. Пока что жалоб на ухудшение состояния здоровья ни от кого не поступало.

Если выяснится, что кто-то из учеников намеренно решил сорвать уроки, то его родителей привлекут к административной ответственности.