«Ждете, пока человек доползет до кладбища?»: жительница Салехарда пять месяцев добивается операции по удалению камней из почек

По слова сестры северянки, врачи довели ее до энтероколита Фото: Ольга Крыльцова

Жительница Салехарда рассказал в соцсетях ужасающую историю, в которую попала ее сестра: уже пять месяцев ей не могут удалить камни в почках - операцию откладывают по разным причинам.

Началась все в июне текущего года, когда горожанка обратилась за помощью в местную поликлинику. Именно там ей поставили диагноз, обозначив, что камни - довольной большие, особенно один - 27 миллиметров. Однако на этом вся медицинская помощь закончилась.

- Человек неоднократно вызывал скорую по причине острой боли. Приезжают, пичкают обезболивающими, при этом она имеет серьезные заболевания печени и сердца. Но-шпу назначали по 4 таблетки в сутки, лежала дома бледная, как полотно. Не раз клали в больницу и выписывали, не назначая операции, - рассказывает женщина.

А затем врачи и вовсе махнули на женщину рукой, отказав ей в госпитализации. Тогда, чтоб добиться хоть какого-то лечения, горожанка написала жалобу в прокуратуру и позвонила в местный депздрав. Дело сдвинулось, ей согласились предоставить место в стационаре и выписали лечение. Но вот ознакомиться с хроническими заболеваниями пациентки медики забыли и довели ее до энтероколита.

- Операцию, которая была назначена на 10 ноября, снова отложили. При всем этом, из за ошибки врача, я бегала в аптеку и покупала за свой счет лекарства, - добавила северянка.

Вчера, 14 ноября, женщину снова выписали, и все из-за вышеупомянутого воспаления. Однако ее сестра не согласна с таким решением медиков и намерена добиваться справедливости.

- Сначала воспаление, потом врач в отпуске, а сейчас энтероколит. И кто за все это должен отвечать? Вы ждете, пока человек сам доползет до кладбища? До каких пор будет этот беспредел? - задается вопросом горожанка.

В комментариях к посту местные жители возмутились данной ситуации, но совсем не удивились. Оказывается, происходящее - далеко не редкость. И поэтому салехардцы все чаще обращаются за помощью в платные клиники.

- Меня девять месяцев мурыжили, в результате нашла клинику и поехала на операцию за свой счет, - рассказала Наталия Никитина.

Также упомянули горожане и проблему нехватки специалистов - гастроэнтеролога и аллерголога.

- Наши врачи лечить не умеют, от слова совсем (есть, конечно, исключения). Но! В нашем городе до сих пор нет гастроэнтеролога и аллерголога. И это в условиях Крайнего Севера, где вода содержит железные примеси. Каждый третий житель жалуется на желудок и другие сопутствующие болезни. Почему люди должны ездить и лечиться в другие регионы? - возмущается Елена Александровна.

А Вероника Кондрашева поведала, что ей не могут поставить диагноз вот уже шесть долгих лет.

Но самый печальный комментарий, подтверждающий некомпетентность местных врачей, оставила Ираида Патрикеева.

- У мужа неожиданно ухудшилось самочувствие. Вызвали скорую помощь, нам предложили госпитализацию в инфекционное отделение, сказав, что это ротавирус. Но муж отказался, так как температура не поднималась, и отнялись ноги. На завтра пришел врач, вызванный из поликлиники, и тоже поставил диагноз: ротавирусная инфекция. Температуры так и нет, ноги отказали, жидкого стула нет! И так мы вызывали врача несколько дней. Он приходил, руками разводил, потом предложил сдать анализы. На пятый день снова вызвала скорую, оказалось, что у мужа инсульт. В итоге там, где счет идет на минуты, прошло пять дней! - отметила горожанка.

Что касается автора поста, то спустя время на него отреагировали в региональном депздраве. Там сообщили, что описанная ситуация недопустима и попросили женщину связаться для выяснения обстоятельств.

- Мы обязательно разберемся в ситуации и постараемся помочь, - добавили в ведомстве.