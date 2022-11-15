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Общество15 ноября 2022 11:01

«Ждете, пока человек доползет до кладбища?»: жительница Салехарда пять месяцев добивается операции по удалению камней из почек

Жительница Салехарда пять месяцев ждет операции по удалению камней из почек
Вера Зенина
Вера Зенина
По слова сестры северянки, врачи довели ее до энтероколита

По слова сестры северянки, врачи довели ее до энтероколита

Фото: Ольга Крыльцова

Жительница Салехарда рассказал в соцсетях ужасающую историю, в которую попала ее сестра: уже пять месяцев ей не могут удалить камни в почках - операцию откладывают по разным причинам.

Началась все в июне текущего года, когда горожанка обратилась за помощью в местную поликлинику. Именно там ей поставили диагноз, обозначив, что камни - довольной большие, особенно один - 27 миллиметров. Однако на этом вся медицинская помощь закончилась.

- Человек неоднократно вызывал скорую по причине острой боли. Приезжают, пичкают обезболивающими, при этом она имеет серьезные заболевания печени и сердца. Но-шпу назначали по 4 таблетки в сутки, лежала дома бледная, как полотно. Не раз клали в больницу и выписывали, не назначая операции, - рассказывает женщина.

А затем врачи и вовсе махнули на женщину рукой, отказав ей в госпитализации. Тогда, чтоб добиться хоть какого-то лечения, горожанка написала жалобу в прокуратуру и позвонила в местный депздрав. Дело сдвинулось, ей согласились предоставить место в стационаре и выписали лечение. Но вот ознакомиться с хроническими заболеваниями пациентки медики забыли и довели ее до энтероколита.

- Операцию, которая была назначена на 10 ноября, снова отложили. При всем этом, из за ошибки врача, я бегала в аптеку и покупала за свой счет лекарства, - добавила северянка.

Вчера, 14 ноября, женщину снова выписали, и все из-за вышеупомянутого воспаления. Однако ее сестра не согласна с таким решением медиков и намерена добиваться справедливости.

- Сначала воспаление, потом врач в отпуске, а сейчас энтероколит. И кто за все это должен отвечать? Вы ждете, пока человек сам доползет до кладбища? До каких пор будет этот беспредел? - задается вопросом горожанка.

В комментариях к посту местные жители возмутились данной ситуации, но совсем не удивились. Оказывается, происходящее - далеко не редкость. И поэтому салехардцы все чаще обращаются за помощью в платные клиники.

- Меня девять месяцев мурыжили, в результате нашла клинику и поехала на операцию за свой счет, - рассказала Наталия Никитина.

Также упомянули горожане и проблему нехватки специалистов - гастроэнтеролога и аллерголога.

- Наши врачи лечить не умеют, от слова совсем (есть, конечно, исключения). Но! В нашем городе до сих пор нет гастроэнтеролога и аллерголога. И это в условиях Крайнего Севера, где вода содержит железные примеси. Каждый третий житель жалуется на желудок и другие сопутствующие болезни. Почему люди должны ездить и лечиться в другие регионы? - возмущается Елена Александровна.

А Вероника Кондрашева поведала, что ей не могут поставить диагноз вот уже шесть долгих лет.

Но самый печальный комментарий, подтверждающий некомпетентность местных врачей, оставила Ираида Патрикеева.

- У мужа неожиданно ухудшилось самочувствие. Вызвали скорую помощь, нам предложили госпитализацию в инфекционное отделение, сказав, что это ротавирус. Но муж отказался, так как температура не поднималась, и отнялись ноги. На завтра пришел врач, вызванный из поликлиники, и тоже поставил диагноз: ротавирусная инфекция. Температуры так и нет, ноги отказали, жидкого стула нет! И так мы вызывали врача несколько дней. Он приходил, руками разводил, потом предложил сдать анализы. На пятый день снова вызвала скорую, оказалось, что у мужа инсульт. В итоге там, где счет идет на минуты, прошло пять дней! - отметила горожанка.

Что касается автора поста, то спустя время на него отреагировали в региональном депздраве. Там сообщили, что описанная ситуация недопустима и попросили женщину связаться для выяснения обстоятельств.

- Мы обязательно разберемся в ситуации и постараемся помочь, - добавили в ведомстве.

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