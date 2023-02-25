В Новом Уренгое сошедшая с крыши лавина снега обрушилась на припаркованные автомобили

Фото: соцсети

В Новом Уренгое груда снега рухнула на припаркованные вблизи дома автомобили. Информация об этом появилась а местных соцсетях.

- На улице Строителей, д. 7/2 снег с крыши рухнул на две машины, - рассказал очевидец происшествия.

В качестве доказательств автор прикрепил фото, на которых отчетливо видно, что транспорт получил серьезные повреждения. Так, у черного авто проломлена «лобовуха», а у белого помята крыша и разбито заднее стекло.

В комментариях горожане возмутились бездействием УК и посоветовали хозяевам машин подать на них в суд, чтобы получить деньги на ремонт.

Позже на пост отреагировал представитель Госжилнадзора, он сообщил, что владельцы действительно имеют право на получение компенсации с УК, но для этого надо выполнить несколько условий.

- Для возмещения ущерба необходимо пригласить на место происшествия сотрудников полиции, представителей УК и составить в их присутствии акт осмотра. Далее нужно оценить причиненный ущерб и требовать его возмещения. Если управляющая компания откажется возмещать убытки, тогда надо обратиться в суд, - сообщили в ведомстве.

Напоминаем, что ранее в регионе уже были подобные инциденты, и разбирательства заканчивались не в пользу «управляшек». Например, в Лабытнанги УК «Комфортный дом» выплатила владельцу автомобиля, на который упал снег, 150 тысяч рублей.