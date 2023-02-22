Двое рабочих погибли при хлопке газовоздушной смеси на месторождении в ЯНАО

На месте работает следственная группа

На одном из месторождений Тазовского района случилась трагедия, унесшая жизни двух человек: во время работ произошел хлопок газовоздушной смеси.

- Установлено, что 21 февраля 2023 года при проведении сварочных работ в цехе регенерации метанола произошел хлопок газовоздушной смеси, приведший к человеческим жертвам. Погибли двое работников 1984 и 1993 годов рождения, - рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Ямал» в пресс-службе регионального следкома.

Еще один человек получил травмы. Его доставили бортом санавиации в Новоуренгойскую городскую больницу. Сейчас медики оказывают пациенту всю необходимую помощь.

В настоящее время на месте происшествия работает оперативная группа, в которую вошли сотрудники территориального следственного отдела, следователь-криминалист и полицейские. Им предстоит установить все обстоятельства произошедшего и дать юридическую оценку действиям лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности на промышленном объекте.

Также специалисты ведомства возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Напоминаем, что в августе 2021 года при схожих обстоятельствах погибли трое рабочих нефтеперекачивающей станции, расположенной в 40 километрах от Надыма.