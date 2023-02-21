«Что за отношение к пациентам?»: в Лабытнанги врач городской больницы не смог разглядеть перелом у маленького ребенка

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Больница Лабытнанги вновь оказалась замешана в скандале, а точнее, ее врач-хирург Глазунов А.Г. По словам горожанки Алены Чулковой, медик не смог определить перелом у маленького ребенка, при чем не помог ему в этом и рентгеновский снимок.

- 18 февраля ребенок двух с половиной лет не мог встать на ножку из за падения, после этого мы обратились в приемный покой, где нас осматривал врач-хирург Глазунов А.Г. После рентгена он сказал, что у малыша растяжение связок правого голеностопного сустава, а на самом деле это оказался перелом нижней третьей правой большеберцовой кости. Об этом мы узнали, обратившись в воскресенье к травматологу. Как врач мог этого не заметить? Что за отношение к пациентам, - возмущается обеспокоенная мать.

Чтобы замять ситуацию, специалист медучреждения пообещал женщине провести служебное расследование, а также сообщил, что данный случай находится на контроле главного врача.

Вот только сама северянке восприняла эту информацию без особого энтузиазма.

- Это хорошо, но я думаю, что после вашей проверки ничего не изменится, - заключила женщина.

Кстати, в комментариях к посту горожане поделились различными неприятными историями, которые произошли с ними в стенах медучреждения.

- У меня была аналогичная ситуация, только вышло наоборот. Обратилась с болью к травматологу, а он сказал, что у меня запор и предложил сделать клизму. А хирург отправил на рентген и выявил перелом ребра, - поведала Анастасия Белова.

А горожанка Алена рассказала о куда более жутком происшествии.

- Трындец был у нас, когда после родов врачи скрывали родовую травму. А потом отмазывались, будто признаков не было, - сообщила девушка.

Были среди историй и курьезные случаи. Одну из них рассказал Максим Захаров.

- Мне из снимка с переломом руки предложили сделать самолетик для ребенка, так что вам еще повезло, - отметил мужчина.

В итоге горожане сошлись во мнении, что в большинстве случаев в Лабытнангской ГБ работают неквалифицированные специалисты, которым наплевать на здоровье людей. А те единицы хороших врачей, что имеются, не могут существенно переломить ситуацию.

Напоминаем, что ранее подобный случай, когда врач не выявил на снимке перелом, произошел в Тарко-Салинской ЦРБ. Пациентке пришлось несколько месяцев ходить с тяжелой травмой, переросшей в некроз таранной кости.