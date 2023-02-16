«Нет тротуаров, освещения»: ноябряне жалуются на опасную дорогу к детскому саду и школе

Фото: соцсети. Та самая дорога.

Жители Ноябрьска массово жалуются на дорогу в районе центра «Факел». Дело в том, что родителям приходится вести детей в сады и школы практически по проезжей части, где то и дело стремительно проносятся автомобили. А причина тому - отсутствие тротуаров. Однако это лишь полбеды. По словам людей, обочину долгое время не расчищают от снега, поэтому мамам с малышами и ребятам постарше приходится пробираться сквозь сугробы и насыпи, словно они живут не в городе, а богом забытой деревеньке.

- Почему не чистят дорогу? Мы каждый день вынуждены идти с детьми в сады и школу вровень с машинами. Неужели так сложно почистить территорию вдоль забора? Тащишь санки и боишься, чтоб никто не наехал. Там такой скат, что санки постоянно съезжают на дорогу. Очень неудобно и пешеходам, и водителям, - жалуется горожанка.

В качестве доказательств женщина прикрепила фото, на котором видна проезжая часть и лежащие вдоль нее сугробы, по которым вынуждены идти люди.

Фото: соцсети

Спустя время горожанку поддержали многие земляки, оставив гневные комментарии.

- Подписываюсь под каждым словом. Очень опасная дорога, особенно вечером. Дети со школы идут вдоль нее, тротуаров нет, освещения тоже толком нет, - пишет Яна Варламова-Скворцова.

- Когда идешь вдоль забора - темнота. Фары машин ярче светят, чем фонари, - сообщила Лариса Рахматулина.

- Вообще этот район администрацией забытый. Между школой и детсадом «Дюймовочка» находится открытая выгребная яма, оставленная строителями сада. Детям же очень приятного гулять рядом с ней. Летом будку утащили, а яму прикрыли пластиковыми бутылками и сухой травой. Красота и чистота только в центре, - жалуется Светлана Паурчак.

Совпадение или нет, но как только пост был опубликован, власти рассказали, что работы на данном участке проведут в течение нескольких часов. При этом расчистят не только территорию возле дороги, но и подход к пешеходному переходу.

Что же касается тротуаров, то в этом случае представитель мэрии сообщил, что надеяться на их появление жителям не стоит, по крайней мере в ближайшем будущем.

- Строительство тротуара на этом участке пока не планируется, потому что в районе идет снос старых домов и новая застройка. Благоустроить территорию можно будет после окончания всех работ, - прокомментировали в администрации.

А еще, судя по ответам властей, ноябрянам не стоит ждать и освещения.

- Проезд к центру «Факел» (от улицы Республики до Советской) освещен, - ответили в мэрии на недовольство людей.

Чтобы подкрепить свои слова, власти опубликовали несколько снимков, где дорога и вправду кажется освещенной. Но горожане лишь усмехнулись такому ответу и добавили, что все дело в удачном ракурсе, и ничего более.

Фото: администрация Ноябрьска

Кстати, проблема отсутствия тротуаров в городе стоит весьма остро. Например, в прошлом году жители микрорайона Финский комплекс попросили администрацию обустроить пешеходные дорожки вдоль улиц Шевченко и Киевская, но получили отказ. Оказалось, то строительство тротуаров невозможно на данных участках из-за техники безопасности.

Так что, получается, автору поста и всем, кто выразил ей одобрение, еще повезло. Пусть и не сейчас, но когда-нибудь тротуар у них все же появится.