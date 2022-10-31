«Этот вопрос открыт еще с 90-х годов»: жители отдаленных сел Надымского района жалуются на нехватку рейсовых вертолетов

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Жители отдаленных сел Надымского района массово жалуются на нехватку рейсовых вертолетов. По словам людей, очень часто в продаже отсутствуют билеты, а если их все же удается купить, то далеко не факт, что запланированный перелет состоится - такая творится неразбериха.

- Обращение к администрации Надымского района от жителей села Ныда. До каких пор будет продолжаться это издевательство над людьми, а именно - ситуация с рейсовыми вертолетами. Жители записываются на вертолет чуть ли не за месяц, а толку все равно нет. Билетов на всех не хватает, улетают, когда им надо, а у некоторых пропадают даже транзитные билеты. Есть допрейсы, но их все равно не хватает, люди сидят неделями, не могут улететь, так как дорога в Ныду утонула в болоте. Очень просим власти решить данную проблему, - написал местный житель, пожелавший остаться анонимным.

Всего лишь за два часа запись собрала свыше пяти тысяч просмотров и множество гневных отзывов.

Оказывается, данная проблема существует еще с 90-х годов, и за 30 лет ни один управленец не сумел ее решить.

- Этот вопрос открыт еще с 90-х годов. В Пангоды есть рейсы с интервалом в час или 30 минут, с Надыма улетали, а к нам, в Ныду, один или два раза в день, - рассказывает Ольга Чиркина.

По мнению людей, причина происходящего в том, что администрация пустила один вертолет сразу на три поселка (еще Кутопъюган и Нори), поэтому мест и не хватает.

- Не хватает одного вертолета на три поселка. Нужно в сезон распутицы делать отдельные рейсы на каждый населенный пункт, - говорит Любовь Анагуричи.

А вот Евгения Иванович уже устала от бессмысленных ожиданий и призывает жителей обращаться сразу к окружным властям.

- Давайте уже в округ обращаться! Не бесплатно же летаем, столько платим, а для нас какой-то борт дополнительный жалеют. Сегодня столько людей осталось сидеть на сумках, - возмущается девушка.

В департаменте муниципального хозяйства Надымского района кратко прокомментировали недовольства граждан.

- Продажа билетов авиакомпании «Ямал» открыта. Полеты вертолетов будут осуществляться в соответствии с расписанием, - сообщили в ведомстве.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что жители Ныды боятся остаться на зиму без дров. По словам местного жителя Руслана Карташова, северный завоз прошел мимо населенного пункта, а это значит, что ближайшие несколько месяцев людям придется жить в холодных домах.