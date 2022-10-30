«Оголенные трубы и окна без стекол»: в Лабытнанги аварийный дом, где живут люди, забыли подготовить к зиме

Фото: Галина Лугинина. Дом 17 по ул. Советская.

На Ямал приходит зима, а вместе с ней холода и метели. Как правило, к этому времени все муниципалитеты уже получили паспорта готовности, а департаменты - отчитались о проделанных работах.

К сожалению, за короткое северное лето привести в порядок удается не все. Яркий тому пример - многоквартирный дом №17 по ул. Советская в Лабытнанги.

- Пришла зима, тихо и спокойно. А наш дом по ул. Советская, 17 гостеприимно встречает ее оголенными трубами теплотрассы и водопровода, окнами без стекол, прикрытыми картонками, - рассказала в соцсетях местная жительница Галина Лугинина.

Чтобы не быть голословной, женщина разместила несколько фотографий, глядя на которые становится жутко - настолько неприемлемые условия для жизни людей.

Фото: Галина Лугинина. Дом 17 по ул. Советская.

Как и говорила северянка, окна, действительно, забиты деревянными фанерами, фасад весь осыпался, а трубный утеплитель износился настолько, что место ему лишь на помойке.

Фото: Галина Лугинина. Теплотрасса.

В комментариях к посту лабытнангцы ужаснулись увиденным, предположив, что эта двухэтажка видела еще знаменитую 501-ю стройку, а некоторые даже отказались называть данное строение домом.

Позже на запись отреагировали представители городской администрации, они сообщили, что дом признали аварийным минувшим летом.

- В городе существует очередность на расселение такого жилья, а формируется она исходя из времени признания дома аварийным. До расселения каждой семье, поквартирно, предлагается жилье в маневренном фонде, - прокомментировали власти.

Но есть и хорошая новость. После жалобы в соцсетях трубы утеплили, а это значит, что одной проблемой у жильцов стало меньше.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» писала о том, что в Лабытнанги жильцы дома № 33 по ул. Рижская бьют тревогу из-за разрушающегося цокольного этажа. По словам людей, управляющая компания никак не реагирует на заявки.