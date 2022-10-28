Ямальца, который второй раз отправится на спецоперацию, наградили медалью «За отвагу»

Фото: информационный центр правительства Тюменской области. Награжденный солдат.

В Тюмени прошло торжественное награждение ямальца Константина Юркина, который уже второй раз отправится на Украину для участия в спецоперации. За проявленные самоотверженность и мужество парня наградили медалью «За отвагу». Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Фото: информационный центр правительства Тюменской области. Награждали бойца под торжественную музыку.

- Сегодня на тюменской земле особенный праздник. Один из наших боевых товарищей награжден государственной наградой. За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, наградить медалью «За отвагу» рядового Юркина Константина Валентиновича, - было сказано на вручении.

Фото: информационный центр правительства Тюменской области. Секунды до награждения.

Первый раз Константин отправился на фронт будучи добровольцев, а недавно северянина призвали в рамках частичной мобилизации, сейчас он проходит боевое слаживание.

- Очень приятно, что сибиряки получают государственные награды, приятно их вручать. Для нас это большое событие, потому что у бойцов повышается мотивация, поднимается боевой дух, - сказал начальник тюменского гарнизона, генерал-майор Дмитрий Евмененко.

Фото: информационный центр правительства Тюменской области. Медалью «За отвагу»

Напоминаем, что на днях губернатор Ямала Дмитрий Артюхов побывал в Тюмени, где встретился с мобилизованными земляками. Кроме того, он лично проверил поступившее обмундирование и технику - квадрокоптеры, полевые кухни, бронезащиту, жилеты, каски и прочее.

Не оставил регион и семьи мобилизованных. Для них разработан ряд пособий и льгот, среди которых бесплатное лекарство для детей, оплата обучения в ВУЗе, бесплатные занятия в любых секциях и кружках госучреждений культуры и спорта и другое.

Внимание!

По всем вопросам родные и близкие мобилизованных северян могут обращаться на круглосуточную горячую линию: 8-800-200-34-11. Также свой вопрос можно написать писать в личные сообщения губернатору (каждое из них отрабатывает его команда).