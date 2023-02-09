Ямальская певица Елена Лаптандер вошла в сотню экспертов шоу «Ну-ка, все вместе!» на канале «Россия 1»

Фото: Елена Лаптандер

Ямальская певица Елена Лаптандер вошла в жюри шоу «Ну-ка, все вместе!», транслируемого на канале «Россия-1».

Суть вокального проекта заключается в том, что конкурсантов оценивают более ста экспертов сферы музыки и шоу-бизнеса. Это всеми известные певцы, композиторы, продюсеры, преподаватели лучших вокальных вузов страны и музыкальные блогеры, а возглавляют коалицию сам Сергей Лазарев.

Отдать свой голос за претендентов на победу очень просто: надо нажать на кнопку или встать с места, пока не закончилось выступление. Путевку в финал получают только два лучших участника каждого выпуска. Первый - набравший наибольшее число голосов, а второго определяет вокальная дуэль между занявшими второе и третье места.

Фото: Елена Лаптандер

Кстати, по словам северной дивы, это абсолютно честный конкурс, где каждый из членов жюри голосует по зову сердца, учитывая профессионализм исполнителей, и никак иначе.

- Никто нам не указывал, «дельных советов» не давал, и это бесценно! - заявила Елена.

Также девушка рассказала, что участие в программе дало ей колоссальный опыт. Как отметила сама северянка, съемки на ТВ - не концертное выступление, здесь есть своя специфика, и она требует запастись железным терпением.

А еще певица сообщила, что встретила на площадке добрых друзей из прошлого, познакомилась с творческими единомышленниками, продюсерами и талантливыми артистами, в числе которых оказался и Николай Басков - ведущий конкурса.

Фото: Елена Лаптандер

В завершение представительница Ямала поблагодарила команду телеканала и пожелала шоу всяческого процветания.

- Благодарю профессиональную команду телеканала «Россия-1», организаторов и менеджеров, которые пригласили меня. Желаю всем вам удачи и долгой творческой жизни передаче «Ну-ка, все вместе! - по

Выпуски с участием Елены Лаптандер выйдут в эфир в феврале и начале марта.

Напоминаем, что это не первый случай, когда ямальцы заявляют о себе на всю страну. Так, жительница Салехарда Нина Людикайнен одержала победу в шоу «Битва шефов» на телеканале «Пятница», Тимофей Дорофеев прошел в финал передачи «Кондитер. Дети» с тортом в виде северного сияния, а юный вокалист Илья Клипперт выступил в программе «Вундеркинды» и покорил звездных гостей своим голосом.

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