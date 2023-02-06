«В тамбуре - водопад Ниагара»: в Надыме жители многоквартирного дома уже восемь лет жалуются на протекающую крышу

Фото: соцсети

В Надыме жители многоквартирного дома №8 по улице Кедровая уже восемь лет жалуются на протекающую крышу. По словам людей, проблему не решил даже проведенный в 2020 году ремонт - течь прекратилась лишь на время, а от приехавшей комиссии толку было и то меньше.

- С 2015 года, когда приходит тепло и начинает таять снег, в тамбуре образовывается водопад Ниагара. В 2020 году, после затопления до 5 этажа, приезжала комиссия, тогда кровля была «отремонтирована». Сейчас на дворе начало февраля 2023 года, водопад Ниагара вновь активизировался, - рассказала местная жительница в соцсетях.

В качестве доказательств северянка опубликовала видео, на котором показала капающую с потолка воду и стоящие на полу тазики. Кроме того, в ролике видно, что коридор давно требует ремонта: облезшие стены, отпавшая штукатурка и ободранные во многих местах обои.

- Почему люди должны нюхать этот запах сырости, который уже проник в квартиры? Бояться, что крыша рухнет им на голову, замкнет проводка, и все сгорит. В конце концов, бегать каждый час и менять тазики, чтобы водопад не пролился ниже? - задается вопросом горожанка.

Фото: соцсети

В комментариях к посту надымчане единогласно поддержали автора, отметив, что «укашки» так и будут работать спустя рукава, пока их не начнут судить, штрафовать, заставлять оплачивать ремонт и моральный ущерб жильцам.

А еще, что немаловажно, горожане сообщили, что такие же проблемы существуют в других домах.

- Тоже самое происходит на улице Топчева. Уже пять лет вода течет по стенам и с люстры. Не однократно обращался в УК, приезжали и говорили, что все устранят. Но проблема вновь и вновь повторяется, - рассказал Сергей Крутилин.

- И у нас с того года течет, хотя крышу якобы чинили. Теперь ремонт коту под хвост. Деньги и нервы были потрачены, - говорит Екатерина Викторовна.

- Это вечная отговорка УК с ЖКХ! Еще 12 лет назад помню! И до сих пор так же! - отметила Галина Великая.

Спустя время на жалобы людей отреагировала районная администрация. Представитель мэрии сообщил, что для устранения проблемы жильцам надо направить обращения в свои управляющие организации. А в случае их бездействия - в департамент государственного жилищного надзора.

Что касается вышеуказанного дома, то работы по устранению протечки запланированы на сегодня. Как оказалось, вода протекала из-за ливневки.

КСТАТИ

Обращение в управляющую организацию северяне могут направить через систему ГИС ЖКХ, либо Умный помощник.