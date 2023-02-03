Жителя Тарко-Сале Ивана Сапегина, спасшего двухлетнего малыша, наградили медалью МЧС

Фото: администрация Пуровского района

Наверняка многие знают героическую историю таркосалинца Ивана Сапегина, который, рискуя собственной жизнью, вытащил из ледяной воды двухлетнего малыша. Тогда новость об этом облетела все социальные сети и СМИ, а скромный мужчина стал героем целого региона.

Но, на всякий случай, «Комсомолка» решила напомнить события того дня. 17 мая местная жительница отправилась погулять с пятью внуками на детскую площадку, расположенную по улице Окунева. По словам бабушки, мальчик побежал в сторону озера за покатившимся мячом, а потом неожиданно оказался подо льдом. На радость семье в тот роковой вторник Иван Сапегин также отправился на прогулку вместе с женой и тремя детьми. Завидев тонущего малыша, он, на глазах родных, сразу же кинулся за ним в воду.

- Все произошло молниеносно. Нельзя было терять ни секунды. Я сделал то, что должен был. Думаю, на моем месте так поступил бы каждый, - вспоминает таркосалинец события того дня.

Тогда в администрации Пуровского района сообщили, что за свой выдающийся поступок Иван Сапегин будет представлен к награде. Так и случилось - он получил благодарственное письмо из рук главы муниципалитета Антона Колодина.

А спустя восемь месяцев еще одна награда нашла своего героя - медаль МЧС России «За спасение погибающих на водах». Ее таркосалинцу вручил генерал-майор внутренней службы, начальник главного управления МЧС России по Ямалу Олег Гилев.

Фото: администрация Пуровского района

Торжественное награждение произошло сегодня, 3 февраля, в здании мэрии. Мероприятие приурочили к 90-летию со дня образования гражданской обороны.