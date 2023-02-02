«Он годами в таком состоянии»: на Ямале охранник Панаевской школы-интерната без стеснения пьет на рабочем месте

Мужчина хотел отвертеться, но не вышло

Не прошло и пары дней, как Панаевская школа-интернат снова у всех на слуху, а причина этого - пьяный охранник. Стоит отметить, что подвыпивший мужчина не применял физической силы к детям, в отличии от своих коллег, однако это никак не умаляет его вины.

Видео с нетрезвым мужчиной снял, судя по всему, ученик школы. В ролике молодой человек задает вопрос охраннику о его состоянии, а последний, в свою очередь, всячески отнекивается.

- А вы почему в нетрезвом состоянии? - задает вопрос парень.

- В смысле? - недоумевает мужчина.

- Вы пьяный. Ответьте, пожалуйста, - просит молодой человек.

- Нет, - произносит сотрудник в форме.

Далее оператор обращается к женщине по имени Лариса Ананьевна (заместитель директора по методической работе) и спрашивает у нее, почему охранник находится на посту в таком виде.

- Я в обед уходила, нормальный же был, - говорит педагог и спешит убежать от камеры.

В комментариях к посту северяне рассказали, что пьяный мужчина - муж главного бухгалтера школы, которая находится в хороших отношениях с администрацией. А еще, по словам людей, такое состояние охранника уже давно считается нормой.

- Он годами на посту в таком состоянии. Ученики, которые уже давно выпустились, говорят, что он еще и при них постоянно пьяный был, - рассказала Лариса Пырирко.

В самой школе-интернате корреспонденту «Комсомольской правды - Ямал» отказались объяснить происходящее, а в районном департаменте образования и вовсе не ответили на звонок.

Получить долгожданный комментарий удалось в региональном департаменте образования. Пресс-секретарь ведомства сообщила, что в школе идет служебная проверка, инцидент находится на их личном контроле.

Напоминаем, что также проверку в образовательном учреждении проводит прокуратура. Сейчас надзорное ведомство изучает все материалы, чтобы вынеси заключительный вердикт.

- На данный момент прокуратура Ямальского района работает над всеми случаями, выявленными в школе. Подробности будут известны позднее, - сообщила старший помощник прокурора Ямало-Ненецкого автономного округа по взаимодействию со средствами массовой информации и общественностью Дина Гехова.