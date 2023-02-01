В Надыме таксист и водитель маршрутки устроили эпичную драку, не поделив место возле остановки

Больше досталось водителю такси

Сегодняшним утром жители Надыма стали очевидцами нешуточного побоища между водителями такси и маршрутки. По словам свидетелей, мужчины не поделили место возле остановки, и после этого словесный конфликт перерос в драку.

- Авто таксиста сломалось, это произошло на остановке, и тут подъехал Лалаев (ИП Лалаев - прим. ред.). Из-за машины он не смог встать у самой остановки. Начались оскорбления, а дальше все есть на видео, - рассказала местная жительница, снявшая драку.

В начале ролика видно, как пожилой мужчина подходит к маршрутке, чтобы выяснить отношение с ее водителем, однако последний закрывает дверь, не желая продолжать разговор. Но северянин, явно раздраженный неприятной ситуацией, с силой стучит по стеклу. После этого водитель пассажирского транспорта выскакивает наружу и начинает лупасить оппонента палкой, похожей на трость. Не ожидав от противника такой прыти, пенсионер предпринял попытку отбиться, но упал, получив сильный толчок в грудь.

На первый взгляд может показаться, что пострадавший мужчина сам во всем виноват, так как первый начал конфликт. Однако горожане отзываются о нем как об очень добродушном человеке, а вот господина Лалаева жалуют немногие, называя его нервным и агрессивным.

- Я обращала внимание на Лалаева и поняла, что это нервный и агрессивный человек. Да, страшновато ездить с таким водителем, - говорит Олеся Никнютина.

Кстати, сами Игорь Лалаев утверждает, что он всего лишь защищался, поскольку таксист первым ударил его.

- Водитель выложил то, что устраивает его. Он же не показал, как этот дедуля первым ударил меня по лицу, вот и получил. Пассажиры, сидевшие у меня в автобусе, были в шоке. И в руках у него был баллонный ключ и домкрат, не пластмассовые, а железные. И вот с этим набором он на меня и накинулся. Так что не надо делать выводы, если вы не были свидетелями, - заключил водитель маршрутки.

В поддержку таксиста горожане сообщили, что спровоцировал его на конфликт поступок Лалаева. Подъезжая к остановке, он снес дорожный знак, поставленный пенсионером.

На данный момент в этой истории разбирается полиции. В пресс-службе городского ОМВД корреспонденту «Комсомольской правда - Ямал» рассказали, что происшествие зарегистрировано, проводится проверка.