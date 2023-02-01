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Происшествия1 февраля 2023 13:08

В Надыме таксист и водитель маршрутки устроили эпичную драку, не поделив место возле остановки

Хулиганами уже заинтересовалась полиция
Вера Зенина
Вера Зенина
Больше досталось водителю такси

Больше досталось водителю такси

Сегодняшним утром жители Надыма стали очевидцами нешуточного побоища между водителями такси и маршрутки. По словам свидетелей, мужчины не поделили место возле остановки, и после этого словесный конфликт перерос в драку.

- Авто таксиста сломалось, это произошло на остановке, и тут подъехал Лалаев (ИП Лалаев - прим. ред.). Из-за машины он не смог встать у самой остановки. Начались оскорбления, а дальше все есть на видео, - рассказала местная жительница, снявшая драку.

В начале ролика видно, как пожилой мужчина подходит к маршрутке, чтобы выяснить отношение с ее водителем, однако последний закрывает дверь, не желая продолжать разговор. Но северянин, явно раздраженный неприятной ситуацией, с силой стучит по стеклу. После этого водитель пассажирского транспорта выскакивает наружу и начинает лупасить оппонента палкой, похожей на трость. Не ожидав от противника такой прыти, пенсионер предпринял попытку отбиться, но упал, получив сильный толчок в грудь.

На первый взгляд может показаться, что пострадавший мужчина сам во всем виноват, так как первый начал конфликт. Однако горожане отзываются о нем как об очень добродушном человеке, а вот господина Лалаева жалуют немногие, называя его нервным и агрессивным.

- Я обращала внимание на Лалаева и поняла, что это нервный и агрессивный человек. Да, страшновато ездить с таким водителем, - говорит Олеся Никнютина.

Кстати, сами Игорь Лалаев утверждает, что он всего лишь защищался, поскольку таксист первым ударил его.

- Водитель выложил то, что устраивает его. Он же не показал, как этот дедуля первым ударил меня по лицу, вот и получил. Пассажиры, сидевшие у меня в автобусе, были в шоке. И в руках у него был баллонный ключ и домкрат, не пластмассовые, а железные. И вот с этим набором он на меня и накинулся. Так что не надо делать выводы, если вы не были свидетелями, - заключил водитель маршрутки.

В поддержку таксиста горожане сообщили, что спровоцировал его на конфликт поступок Лалаева. Подъезжая к остановке, он снес дорожный знак, поставленный пенсионером.

На данный момент в этой истории разбирается полиции. В пресс-службе городского ОМВД корреспонденту «Комсомольской правда - Ямал» рассказали, что происшествие зарегистрировано, проводится проверка.

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