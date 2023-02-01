На Ямале полицейский едва не простился с жизнью, угодив в яму для спуска пожарных

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Печальный случай произошел с одним из сотрудников ямальской полиции в пожарной части: он, по неизвестным причинам, упал в скоростной проем и серьезно ударился головой. Сейчас мужчина проходит лечение в отделении нейрохирургии Новоуренгойской ЦГБ.

- Пациент проходит лечение в стационаре Новоуренгойской больницы под круглосуточным наблюдением врачей. Медики делают все возможное для его выздоровления, - рассказали в регионального департамента здравоохранения.

В пресс-службе окружного УМВД отказались дать информацию о случившемся, при этом сообщив, что получить комментарий можно в МЧС. Но в спасательном ведомстве также не рассказали никаких подробностей, поскольку часть, где произошло ЧП, относится не к ним, а к противопожарной службе округа.

В итоге узнать всю информацию о падении правоохранителя удалось в региональном департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности.

ЧП произошло 30 января. Ближе к вечеру двое сотрудников полиции приехали в пожарную часть села Гыда, чтобы обсудить предстоящий рейд по проверке пожарной безопасности. И вот, когда начальник части и один из правоохранителей поднялись на второй этаж, случилось странное.

- Проходя по второму этажу, начальник пожарной части показал полицейскому на двери, ведущие к спусковому столбу на первый этаж, а также предупредил, что спускаться по нему могут только пожарные. Пройдя вперед, начальник части обернулся и не увидел сотрудника сзади. Он лежал на первом этаже возле спускового столба, - рассказал пресс-секретарь ведомства Иван Скиданов.

Далее состав пожарной части оказал полицейскому первую помощь и позаботился о том, чтобы его доставили в Гыданскую больницу. А затем силовика перевезли в Новый Уренгой.

Отметим, что в интернете и ряде СМИ гуляют слухи о том, будто бы правоохранитель угодил в яму, перепутав двери. Якобы он хотел зайти в уборную, но по невнимательности шагнул не за тот порог.

Пресс-секретарь ведомства, комментируя данную информацию, сообщил, что об этом ему ничего не известно.

- Я рассказал вам всю информацию, которая у меня была, - сказал он в беседе в корреспондентом «Комсомолки».