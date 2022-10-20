В Новом Уренгое пьяный водитель без прав выпрыгнул на ходу из машины, чтобы убежать от полицейских

Фото: скриншот с видеорегистратора. Мужчина убегает от полицейского.

Ранним утром в Новом Уренгое развернулась нешуточная погоня, больше напоминающая съемки криминального фильма. Ее главными участниками стали патрули ДПС и легковушка, летящая на бешеной скорости.

- 20 октября на улице 26-ого Съезд КПСС был замечен подозрительный автомобиль. Полицейские потребовали от водителя остановиться, но он проигнорировал требование и, прибавив скорость, попытался скрыться, - рассказали в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

Не желая отпускать злоумышленника, правоохранители быстро запрыгнули в автомобили, и началось преследование. Кадры погони, снятые на один из видеорегистраторов, полицейские выложили в Сеть.

На них видно, как патрульная машина спокойно едет по еще спящему городу, но, внезапно, навстречу ей проносится легковушка, за которой по пятам следуют автомобили с мигалками. В туже секунду полицейский разворачивает транспорт и пускается в погоню.

Поняв, что удрать на машине не удастся, водитель решил воплотит в жизнь дерзкий план: он буквально выпрыгнул из авто и помчался в сторону. При этом машина продолжила движение и врезалась в другой припаркованный транспорт.

Далеко убежать злоумышленнику не удалось: полицейские догнали его и скрутили, не оставив ни единого шанса на побег.

За рулем оказался местный житель 1996 года рождения, не имеющий водительских прав и уже привлекавшийся к ответственности за нетрезвое вождение. Вот и в этот раз он был явно подшофе, но, понимая, что ему грозит за повторное нарушение, отказался от медосвидетельствования.

В итоге на горожанина завели несколько административных дел: за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, за неоднократные нарушения ПДД во время попытки скрыться от сотрудников полиции, а также за неповиновение законному требованию правоохранителей, выполняющих свои служебные обязанности.