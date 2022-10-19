«Тебе уже ничего не поможет»: в Салехарде врачи отправили умирать домой онкобольного пациента

Фото: скриншот из Яндекс карт. Салехардская ОКБ.

Житель Салехарда, страдающий четвертой стадией рака, оказался в ужасной ситуации. По словам родственницы больного, врачи спокойно отправили его домой умирать со словами: «Тебе уже ничего не поможет». При этом пациента недавно прооперировали, и он явно нуждался в медицинском уходе.

- 18 октября в 21:00 человека с четвертой стадией рака отправили из салехардской больницы умирать домой со словами: «Тебе уже ничего не поможет». Эти врачи вообще в себе были?! Мало того, что онколог по-русски не умеет говорить и не может консультировать людей, так второй такой же! Подписали человеку смертный приговор за десять минут. Сделали выписку, вручили пеленку с тампонами, так как пациент после операции, и отправили домой в ночь умирать, лишь бы он не скончался у них в отделении! - написала в соцсетях горожанка, пожелавшая остаться анонимной.

Но ослабевший от болезни северянин вернулся домой не на долго. В тот же вечер у него открылось кровотечение, поэтому женщине пришлось везти его обратно в больницу. К счастью, медики, дежурившие в приемном покое, оказались сердобольнее своих коллег из онкологии и поместили больного в терапевтический стационар.

Решив найти управу на нерадивых врачей, северянка направила жалобы во всевозможные инстанции, включая региональный департамент здравоохранения.

Туда же обратилась и «Комсомольская правда - Ямал», попросив разъяснить случившееся.

- Ситуация находится на контроле. Вся медпомощь пациентам с онкологией оказывается в соответствии с установленным порядком. Также пациенты могут наблюдаться амбулаторно, на дому. Это допустимо. При наличии показаний к лечению в условиях стационара, больные госпитализируются в профильные отделения, - сказала специалист по связям с общественностью регионального депздрава Полина Попченкова.

Предоставить более конкретную информацию в ведомстве отказались, сославшись на этику и нормы законодательства о врачебной тайне.

Кстати, то, что в Салехардской ОКБ есть проблемы с медперсоналом, - далеко не новость. Например, руководство больницы уже три года не может найти в штат гастроэнтеролога. Также в больнице не хватает нейрохирургов, эндокринологов-гинекологов, узких детских специалистов и аллергологов.

Как уверяет горожанка Елена, последних нет из-за того, что руководство медучреждения позволяет себе некоторые вольности.

- Их ни во что не ставят. Лично видела, как на них прилюдно орут, - сказала девушка.

Не все гладко и в городской стоматологии. Жители обвиняют ее работников в непрофессионализме и нежелании работать, но, не имея другой возможности, все равно идут туда «лечить» зубы.

По словам Дарья Хабибулиной, она провела в медучреждение не меньше часа, но за это время врач едва заглянул ей в рот.

- Один раз 40 минут прождала в коридоре, чтоб потом еще минут 20 мне парили мозги и так ни одного зуба и не вылечили. Мужчина какой-то принимал, фамилию не помню. Он только зубы заговаривать и умеет, - рассказала девушка о своем опыте посещения стоматолога.