«Аж пить противно»: в Ноябрьске ученики школы №9 негодуют из-за проржавевшего фонтанчика

Фото: соцсети

В Ноябрьске ученики школы №9 недовольны проржавевшим фонтанчиком, из которого им приходится пить. Чтобы придать ситуацию огласке, ребята выложили пост в соцсетях, тем самым вызвав возмущение общественности.

- Аж пить противно, - жалуются школяры в популярном городском паблике.

В качестве доказательств ученики опубликовали несколько снимков. На них фонтанчик и вправду выглядит не совсем презентабельно: ржавчина и какой-то странный белый налет. Глядя на него, желание угоститься водой отпадает моментально, какой бы сильной ни была жажда.

Фото: соцсети

В комментариях под постом горожане массово возмутились увиденным и согласились с автором - пить из такого невозможно. А еще северяне начали гадать, поставят в школе новый фонтанчик или просто уберут старый.

Сложно сказать, повлиял ли как-то пост на решение властей, но в городском департаменте образования сообщили, что работы по замене питьевых фонтанчиков пройдут уже в следующем месяце. Завершить их планируется до 14 февраля.

Напоминаем, что минувшей весной о такой же проблеме сообщали ученики школы №1 из Лабытнанги. По словам ребят, вода, бегущая из фонтанчика, имела сильный запах и привкус железа.