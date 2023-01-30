«Еще не добили никого, вот и ждут»: в Губкинском скандальная УК, по вине которой едва не погибли двое детей, снова не убирает снег с крыш

Фото: соцсети

Жители Губкинского не на шутку встревожены состоянием городских крыш. Дело в том, что с кровель домов свешиваются огромные снежные шапки, которые в любую минуту могут рухнуть кому-то на голову.

Фото одной из таких крыш появилось в городских соцсетях минувшим вечером, его опубликовала местная жительница, проезжавшая мимо.

- Ехала по 9 микрорайону, обратила внимание на крышу дома №30. Я не знаю, какая управляющая у этого дома, но надеюсь, что администрация города отреагирует. Там опасно ходить, - говорит северянка.

Фото: соцсети

В комментариях под постом жители отписались, что ответственна за дом УК «Уютный город». Та самая, по вине которой едва не погибли двое детей.

Первый инцидент случился в апреле 2021 года. Тогда лавина снега едва не придавила 8-летнего мальчика. Паренек едва успел отскочить и чудом не получил повреждений. Дело получило широкую огласку, после чего региональный следком начал проверку. В итоге организация отделалась штрафами в 20 и 100 тысяч рублей (последний был выплачен мальчику в качестве моральной компенсации).

Второй случай произошел в феврале 2022 года. На девочку, проходившую мимо здания, сошла настоящая снежна лавина, из-за чего она была отброшена за пределы тротуара и получила ушибы. Делом, кстати, вновь заинтересовался следком.

Сами горожане уже не раз жаловались на бездействие УК. По словам людей, заявки выполняются очень долго, а иногда на них попросту не реагируют.

- Ну, «Уютный город» ведь не достиг цели - еще не добил никого. На девочку упало, обошлось. Надо, чтоб наверняка, вот и ждут, - иронизирует горожанин Костя Уральский.

Как рассказали в городской администрации, в адрес управляющей компании были направлены уведомления. Организации велено очистить кровли домов в кратчайшие сроки.

К СВЕДЕНИЮ

Если управляющая компания не реагирует на заявки и не исполняет свои обязательства, жильцы вправе обратиться в органы государственного жилищного надзора. Оставить обращение можно на официальном сайте ведомства. Также о бездействии УК можно сообщить инспекторам Таркосалинского сектора департамента по номерам: 8 (349-97) 2-48-23, 2-47-86.