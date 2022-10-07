На конкурсе «Народный участковый-2022» Ямал представит полицейский из Ноябрьска

Фото: УМВД России по ЯНАО. Андрей Яковлев.

На Ямале завершился региональный этап конкурса «Народный участковый-2022». По его итогу победителем стал Андрей Яковлев из Ноябрьска. В его активе - благодарность от начальника регионального УМВД Сергея Костенко и восемь поощрений.

Андрей Владимирович пребывает в должности участкового с 1 июля 2021 года, а общий стаж службы в органах внутренних дел составляет 6 лет.

На данный момент за полицейским закреплен 1 271 человек, 58 жилых многоквартирных домов, «Молодежный центр» и ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская ССМП».

За время работы он раскрыл на своем участке 7 преступлений, рассмотрел 145 заявлений и жалоб, выявил 91 административное правонарушение.

За время прохождения службы в должности участкового Андрей Яковлев показал себя настоящим профессионалом своего дела. В кругу коллег он зарекомендовал себя только с положительной стороны, честным и хорошим сотрудником, который достиг высоких показателей и результатов в служебной деятельности.

Кстати, по мнению самого Андрея Владимировича, его главное профессиональное достижение заключается в том, что ему удалось снизить число преступлений на своем участке, выстроить доверительные отношения с гражданами и заручиться их содействием в борьбе с преступлениями. Яркий тому пример - голоса, отданные за его кандидатуру.

Напоминаем, что это уже третий участковый из Ноябрьска, одержавший победу в региональном этапе конкурсе. В 2021 году лучшей стала Алена Никифорова, а в 2020 году - Игорь Водзинский.