Мог похоронить под собой более 50 человек: в Губкинском жильцов аварийного дома экстренно переселили из-за угрозы обрушения

Дом №40 в 7-м микрорайоне

Конец рабочий недели выдался для властей Губкинского неспокойным. Накануне в администрацию обратилась жительница дома №40 в 7-м микрорайоне, северянка заявила, что двухэтажка может рухнуть в любой момент и похоронить под собой более десятка семей.

Встревоженные услышанным, чиновники, включая главу города Андрея Гаранина, отправились по указанному адресу.

- В понедельник, 23 января, у нас треснула стена. Сначала щель была маленькая, мы придвинула кровать, чтобы она ее держала. А 26 января щель стала намного больше, пока она не увеличивается, - рассказала жительница дома представителям власти.

Стена в квартире

Далее женщина подошла ко второй стене и надавила на нее рукой, отчего конструкция полностью прогнулась.

- А сверху уже пошел разрыв обоев, после четверга, - указала северянка собравшимся.

Стена в квартире

Также сотрудники мэрии заглянула под дом. Там они увидели множество треснувших балок, на которых, по сути, и держится здание.

Поняв, что ситуация хуже некуда, власти срочно собрали комиссию по чрезвычайным ситуациям.

- Приняли единогласное решение - оперативно переселить всех жильцов в капитальный маневренный фонд, в котором есть все условия для жизни и предметы первой необходимости, - сказал глава города Андрей Гаранин.

Также он отметил, что все 54 человека, проживающие в доме, теперь вне опасности, а это самое главное.

- Обязательно всем поможем с переездом, - пообещал градоначальник.

Напоминаем, что в наступившем году в Губкинском планируют расселить 70% аварийного фонда. По словам Андрея Гаранина, это стало возможным благодаря ритмичному строительству новых домов.

- За прошедший год в городе построили рекордный объем жилья. Благодаря тому, что в скором времени в него переедут жители авариек, освободится множество земельных участков, на которых также начнут возводить новые дома. В них будут заселять людей из домов, еще не признанных аварийными, - сообщил управленец.