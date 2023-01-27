Сплести аркан и сшить ягушку: Известный фотограф неделю жил по соседству с оленеводами, снимая уникальный дневник о быте кочевников Ямала

Фотограф-путешественник Александр Мазуров представил цифровой проект «Жить по-своему», рассказывающий о быте, культуре и традициях оленеводов Крайнего Севера. В его основу лег дневник этнографической экспедиции в стойбища кочевников Ямало-Ненецкого автономного округа. Проект компании реализован в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» «Газпром нефть».

В августе Александр вместе с сотрудниками Музейного ресурсного центра Ноябрьска отправился в Полярно-Уральский природный парк. Экспедиция на Ямал длилась неделю. Все это время исследователи жили рядом с оленеводами, наблюдая за бытом и традициями кочевников. Александру удалось сделать уникальную съемку: он фотографировал, как хозяева стойбища плетут арканы, готовят еду, шьют одежду. Женская верхняя одежда у ненцев называется ягушка, мужская - малица. Интересный обычай, свидетелями которого стали путешественники, - это общение с духами. Как и несколько веков назад, кочевники верят, что в повседневных делах, будь то охота, рыбалка или поездка по тундре, им помогают духи природы. И за удачный исход дела их нужно обязательно отблагодарить.

«Я восхищаюсь ямальской природой и людьми, хранящими северные традиции, - говорит Александр Мазуров. - Благодаря программе «Родные города» состоялась моя десятая экспедиция к стойбищам коренных народов Севера, и я рад, что ее результат трансформировался в мультимедийный проект. Мне очень хочется, чтобы как можно больше людей полюбили северную природу, прочувствовали ее характер и атмосферу. Я снимал оленеводов, их уклад жизни и обряды. Это уникальный и не сравнимый ни с чем опыт».

«Жить по-своему» - это возможность узнать больше об истории и философии северных кочевников. В вечный путь их гонит необходимость: в течение нескольких недель стада животных съедают весь ягель в радиусе двух километров вокруг стоянки, и оленеводы переезжают дальше. Так было сотни лет назад, и так происходит сейчас. С одной стороны, за века уклад жизни ненцев мало изменился. С другой - цивилизация неизбежно приходит и в стойбища. Например, сегодня у оленеводов есть сотовая связь и электрические генераторы.

«Ягоды, рыба, мясо, шкуры, а также смартфон и Интернет - северные народы стараются наполнять жизнь только полезным, - рассказывает путешественник. - Практически в каждой семье есть снегоход, потому что это удобно. Но у каждого есть и нарты, ведь техника может сломаться, и без нужных деталей ее не починишь. С одеждой так же: местные жители носят современные джинсы и толстовки, но никто не откажется от вещей из шкуры оленя, потому что, потерявшись в лесу, в них можно даже переночевать в сугробе».

Материалы, снятые Александром Мазуровым, также легли в основу виртуальной экскурсии «Дыхание тундры». Она открылась в Музейном ресурсном центре Ноябрьска. Экспозиция была подготовлена в рамках федерального проекта «Цифровая культура» при поддержке программы «Родные города». Посетители музея, надев очки виртуальной реальности, могут отправиться в путешествие по бескрайним просторам ямальской тундры, своими глазами увидеть жизнь в стойбищах и полюбоваться самыми красивыми уголками Крайнего Севера.

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