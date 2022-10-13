«Как мем из интернета»: в Ноябрьске дорожники закатали в асфальт брошенную иномарку

Фото: паблик «Происшествия Ноябрьск»

Вот уже который день жители Ноябрьска с удивлением наблюдают необычную картину: дорожники закатывают в асфальт бесхозную иномарку, оставленную на парковке у дома. Рассказать о курьезном происшествии решил один из горожан, под окнами которого и происходит сей процесс.

«Два дня владелец не может убрать авто. И в итоге получится, как мем из Интернета», - написал ноябрянин в соцсетях, не забыв прикрепить фото.

На снимке отчетлив виден сиротливо стоящий «Mercedes» и окружившая его дорожная техника - каток и экскаватор. Поскольку владелец автомобиля не убрал его перед началом работ, бригаде пришлось укладывать асфальт вокруг, из-за чего на площадке образовалась «проплешина».

В комментариях к посту горожане подивились тому, что работники не сообщили о брошенном транспорте в ГИБДД и предпочли пойти сложным путем.

Кстати, не менее забавный случай произошел в поселке Солнечный, расположенном в Сургутском районе ХМАО-Югры. Там строители проложили новенькую дорогу через две опоры ЛЭП, насмешив всю округу.