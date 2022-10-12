«Смысл от такого благоустройства?»: жители Нового Уренгоя возмущены огромной лужей, появившейся на свежеуложенной дороге

Фото: скриншот из видео. Улица Молодежная.

На прошлой неделе глава Нового Уренгоя Андрей Воронов подвел итоги дорожных работ, сообщив, что в газовой столице отремонтировали 5 километров 636 метров асфальта и проложили километр новых дорог.

В числе отремонтированных оказалась и улица Молодежная. По словам градоначальника, там появились широкие и удобные тротуары, освещение, парковка и, конечно же, водоотводы, которые уже не раз просили горожане.

Однако вчера, 11 октября, в соцсетях появилось видео от местного жителя. Мужчина заснял «настоящее море», растянувшееся в несколько метров на недавно отремонтированной дороге.

- В этом году нас была реконструкция улицы Молодежная: положили новенький асфальт, однако есть одно но - пешеходный переход. Людям приходится обходить его по дороге, - рассказывает горожанин.

При этом в ролике отчетливо видно затопленную дорогу и людей, которые вынуждены перебегать проезжую часть чуть ли не в паре сантиметров от машин, а сбоку простирается огромная и глубокая лужа.

- Как детям в школу ходить здесь, учителям, да и просто людям? Что это за такая реконструкция, если проблемы не устраняются? Смысл от такого благоустройства? - задается вопросом новоуренгоец.

Как оказалось, это не единственная дорога в городе, где есть такая же проблема. По словам Ольги Дятловой, здание ее работы находится на улице Геологоразведчиков, и каждое утро она добирается на работу чуть ли не вплавь, а причина этого - еще одна огромная лужа в районе пешеходного перехода.

- У нас тоже напротив «Газпром добыча Ямбург» такой переход. На работу вплавь добираемся, никому нет до этого дела. Неужели нельзя асфальта повыше накатать, - задается вопросом женщина.

Кстати, спустя время городские власти ответили на комментарий северянки. Они сообщили, что в следующем года запланирована реконструкция данной улицы, проект предусматривает наличие водоотводных лотков.

А вот насчет улицы Молодежной администрация почему-то решила промолчать.