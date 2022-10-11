В надымской школе №5 учеников накормили хлебом с плесенью

Фото: Евгения Фомичева. Хлеб с плесенью.

В надымской школе №5 детей накормили хлебом с плесенью. Несвежий продукт школьникам выдали в местной столовой, когда он пошли на обед. Не оценив такое угощение, ребята тут же сфотографировали его, а затем переслали родителям. Разумеется, возмущенные мамы и папы не стали молчать и слили снимок в соцсети.

- Вот таким хлебом кормят в МОУ СОШ №5. Еда всегда то холодная, то пересоленая. Поменялись повара или что? Как можно дать детям хлеб с плесенью? - возмущается одна из родительниц.

В качестве доказательств женщина прикрепила то самое фото, на котором изображена корочка хлеба с плесневелым грибком на боку.

Фото: Евгения Фомичева. Хлеб с плесенью.

В комментариях к посту надымчане единогласно осудили работников школы за столь халатное отношение к детям и подметили, что, скорей всего, руководство образовательного учреждения экономит еду. Как правило, свежий хлеб привозят в столовую ежедневно, а то, что подали ребятам, явно пролежало несколько дней.

Однако руководство образовательного учреждения не согласилось с этим и обвинило во всем индивидуального предпринимателя, оказывающего услуги по питанию.

- Услуги по обеспечению учащихся горячей едой оказывает индивидуальный предприниматель. По данному факту администрация школы направила ему претензию. Со стороны руководства будет усилен контроль за предоставлением питания обучающимся, - прокомментировали в образовательном учреждении.

Напоминаем, то ранее «Комсомольская правда - Ямал» уже писала о похожей проблеме в школе №1 города Лабытнанги. По словам учеников, в столовой им дают перемороженные сосиски и безвкусное пюре. Кроме того, недовольны ученики и качеством воды в установленных фонтанчиках. Как уверяют дети, в ней ощущается дикая примесь железа. Подтверждают этот факт и родители учеников, опасающиеся за здоровье своих чад. И надо заметить, что абсолютно не зря: после употребления такой воды у одной из учениц случилось сильное отравление.