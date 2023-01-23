На Ямале малолетние вандалы расписали памятник героям Великой Отечественной войны матерными словами

Фото: паблик «Лабытнанги Info»

В Лабытнанги малолетние вандалы осквернили памятник героям Великой Отечественной войны, написав на нем матерные слова.

Изначально информация об этом появилась в популярном паблике «Лабытнанги Info». Автор поста, пожелавший сохранить анонимность, выложил на всеобщее обозрение фото, сопроводив его следующей записью: «Дорогие родители, пожалуйста, следите за своими детьми, так как они совершили акт вандализма - осквернили памятник, посвященный героям Великой Отечественной войны».

На снимке видно, что вандалы оставили на монументе неприличные надписи. Судя по всему, они относились к конкретным людям, так как над матерными словами были написаны чьи-то имена.

Фото: паблик «Лабытнанги Info»

В комментариях под постом местные жители единогласно осудили поступок вандалов и сошлись на мнении, что они не должны остаться безнаказанным: «на лбу у тех людей, кто это сделал, надо также написать», «солдатский ремень с бляхой очень хорошо лечит», «найти и впаять тысячу часов исправительных работ», «телефонов на месяц лишить, чтоб подумали о своем поступке» и прочее.

На данный момент власти уже закрасили неприличные надписи и приступили к поиску нарушителей.

- Надписи удалены. Специалисты проверят запись видеокамер для определения личностей и дальнейшей работы, - рассказали в мэрии корреспонденту «Комсомольской правды - Ямал».

Фото: администрация Лабытнанги

Фото: администрация Лабытнанги

Чтобы подобное не повторилось, в городском департаменте образования пообещали провести профилактическую работу среди школьников.

- Во всех образовательных учреждениях обязательно будет проведена профилактическая работа, школьникам напомнят о правилах поведения в общественных местах, ответственности за вандализм и порчу чужого имущества, - прокомментировали в ведомстве произошедшую ситуацию.

Кстати, подержала данную инициативу и заместитель председателя Законодательного собрания Ямала, региональный координатор федерального партийного проекта «Историческая память» Наталия Фиголь.

- В очередной раз прихожу к мнению, что лучше всего вовсе не допускать проблему, чем устранять ее и искать виновных. Поэтому в сложившейся ситуации очевидна необходимость проведения профилактических мероприятий. Молодому поколению необходимо доносить, что это не просто монумент, а дань уважения и память о людях, сделавших все возможное, чтобы наша страна и ее народ остановили распространение одной из самых бесчеловечных и антигуманных идей - нацизма. Мы не имеем морального права забывать о таких вещах, о героизме и жертве во имя мира, - высказалась Наталия Фиголь.

Напоминаем, что ранее на Ямале уже происходили подобные случаи вандализма. Например, осенью 2021 года в Губкинском разрисовали портреты участников Великой Отечественной войны, а чуть ранее школьники Нового Уренгоя потушили Вечный огонь, закидав его снежками. Кроме того, в январе 2022 года вандалы нарисовали на Мемориальном комплексе в селе Мужи неприличные картинки и надписи.

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