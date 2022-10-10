В Ноябрьске главному герою детского спектакля «отрубили голову»

Афиша мероприятия

В минувшие выходные многие ноябрьские семьи отправились на представление, которое привез в город продюсерский центр «Kitshow» из Санкт-Петербурга. Речь идет о так называемой интерактивной фантасмагории под названием «Поезд, сыщик и механическое привидение» с категорией 0+.

Однако, когда выключился свет и началось шоу, зрители увидели совсем не то, что ожидали. Подробнее об этом рассказала одна из горожанок, находившаяся в зале.

- Я одна в шоке от этого спектакля? Да, были интерактивные фишки, чтобы побаловаться, но сценарий... В конце ведущая спрашивает: «Дети, как накажем воришку?». Ответов было много и среди них один явно подставной: «А давайте отрубим ему голову!». И что вы думайте?! Темнота в зале, а затем на сцену выходит мужчина без головы и с красными руками. После этого ко мне подбежал чужой ребенок и умолял позвонить маме, потому что ему страшно, - возмущается ноябрянка.

Фото: www.kam-theater.ru. Сцена из спектакля.

Не устроила женщину и еще одна сцена, в которой маленьких зрителей призвали кидаться вареникам (к счастью, ненастоящими) в бабушку, которая их приготовила.

- Ну и фраза по ходу действия: «А теперь кидайте в БАБКУ варениками!». И все дети начали кидать варениками в бабушку, которая их же и приготовила. Жесть! - прокомментировала северянка.

В комментариях к посту большинство ноябрян поддержали землячку в ее недовольстве, отметив, что такое шоу не несет ничего хорошего, и это никак нельзя назвать культурно-массовым мероприятием.

Кстати, по словам местной жительницы Валерии, в народе данной спектакль называют «Расчленинград» и «Отрубленная голова».

За комментарием «Комсомольская правда - Ямал» обратилась к Дарье Леонтьевой, представителю Центра досуга «Нефтяник», где проходило представление.

- Центр досуга «Нефтяник» впервые сотрудничал с данным продюсерским центром. При заключении договора арендатор помещения предоставляет также информацию о своем творческом продукте. В данном случае она не содержала ничего, что могло бы вызвать сомнения в части транслирования контента детской аудитории. Подтверждением тому - положительные отзывы зрителей в других городах, - сказала Дарья Леонтьева.