Надымская прокуратура провела проверку после жалоб родителей на некорректные оценки за четверть и выявила нарушение

По словам родителей, теперь получить пятерку за четверть весьма тяжело Фото: Вера Зенина

С каждым годом в нашей стране совершенствуется система образования. Чтобы юные россияне росли умными и получали хорошие отметки, вводятся различные методики преподавания, проводятся интенсивы как для учителей, так и самих ребят, развиваются системы поддержки одаренных учеников и прочее.

Однако не всегда все новое оказывается лучше старого. В данном случае речь идет о недавно введенной системе оценивания знаний школьников, с которой не согласны многие родители, в том числе и ямальские.

- Все ли довольны новой системой оценивания в школах? Вроде бы 21 век, все должно становиться доступнее и понятнее, но нет же… Зачем так все усложнили? Теперь, чтобы ребенок получил отлично за четверть, нужно слетать до луны, вокруг нее и обратно. Но самое страшное, что у ребенка пропадает желание стремиться к большему, потому что большее теперь недосягаемо совсем, - задалась в соцсетях вопросом жительница Надыма.

Чтобы не быть голословной, женщина привела в пример ситуацию со своим ребенком, которому занизили оценку за четверть.

- У ребенка стоят семь пятерок и две четверки, в итоге за четверть выходит четыре. Раньше выводили среднюю арифметическую, после чего ученик получал свою заслуженную оценку, теперь же каждая оценка имеет свой бал и можно голову сломать, чтобы высчитать средний, - подытожила женщина.

В комментариях к посту мнения о новой системе разделились. Одни горожане считали ее вполне приемлемой и логичной, вторые, наоборот, выражали полное негодование, а третьи вообще предложили ввести абсолютно другую шкалу оценки знаний.

- Надо вводить десятибалльную систему, как в Белоруссии, пятибалльная уже давно изжила себя. Двойка в пятибалльной системе означает, что учащийся знает только 40% материала по предмету, но, извините меня, 40% знаний по предмету не так и плохо. Но двойка у нас, это когда ученик ничего не знает. Пятерка подразумевает 90%-100% знаний, тройка - 50%-60%. Согласитесь, никакой троечник не знает 60% предмета, - говорит Виктор Тазин.

Позже ясность во все это дело попытался внести департамент образования Надымского района, дав развернутый ответ.

- Средневзвешенная система оценивания - это обычная пятибалльная система, где каждый вид работы имеет свой удельный вес - коэффициент. Она применяется и в других регионах России. Для удобства родителей, средневзвешенный балл отражается в электронном дневнике ученика и рассчитывается автоматически. В целом, средневзвешенная оценка позволяет получить более точный уровень успеваемости обучающихся, - рассказал представитель ведомства.

Совпадение или нет, но спустя некоторое время после публикации поста районная прокуратура организовала соответствующую проверку. Как итог - в школе №1, где и проводились все мероприятия, действительно обнаружились нарушения в системе выставления оценок.

- Надымская городская прокуратура проверила, соответствует ли требованиям закона положение о средневзвешенной системе оценивания знаний, умений и навыков учащихся, при использовании электронной системы учета успеваемости. В итоге было установлено, что отдельные нормы положения создавали возможность произвольного выбора оценок за четверть (полугодие), - прокомментировали в ведомстве.

Так, пятерка выставлялась, если средний балл составлял 4,6 и больше. При этом четверка выставлялась, если средний балл составлял от 3,6 до 4,69.

После вмешательства прокуратуры работу системы наладили. Однако факт того, что из-за сбоя или неправильных настроек мог пострадать ребенок, родители насторожились еще больше.