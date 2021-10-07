Новый Порт: новейшая история семьи Чапало

На фото: Владимир Чапало

Он летел в вертолете к новому месту работы и не отрываясь смотрел в иллюминатор – все ждал, что вот-вот внизу появится тот самый Новый Порт, куда в 30-х годах прошлого века были сосланы его предки. Он много слышал об этом этапе их жизни, но не предполагал, что сможет сам здесь побывать. И не просто побывать, а открыть следующую страницу собственной трудовой биографии. Так шесть лет назад начался «вахтовый период» Владимира Чапало на Новопортовском месторождении «Газпромнефть-Ямала».

Вертолетная площадка находится всего в 20 км от поселка. Песчаные косы и тундра выглядят так же, как и почти сто лет назад, но на этом сходство между прошлым и нынешним, пожалуй, заканчивается. Сейчас на берег Оби ступают люди, разительно отличающиеся от тех измученных дальней дорогой ссыльных. В конце лета 1930-го здесь причалила одна из трех барж, дошедших до места назначения. Среди «пассажиров» было несколько человек в возрасте от двух до 49 лет с фамилией Чапала. Вина их, по мнению бедняцкого актива уральского села, была велика – слишком хорошо жили братья со своими семьями на хуторе в три дома, полном всякой живности и припасов, и потому подлежали выселению с полной конфискацией. Пусть осваивают северные земли.

На деле же оказался голый берег – и все

Правда, на бумаге предполагалось, что на Ямале их будут ждать своеобразные «подъемные» – подготовленные места размещения и продовольствие. На деле же оказался голый берег – и все. Те, кто выдержал дорогу от Тобольска на барже, стали строить землянки, добывать и собирать все съестное, что давала природа. Местное население сочувствовало несчастным и по мере возможностей подкармливало их. Зима новоприбывшим далась тяжело.

Зима новоприбывшим далась тяжело

Те, кто выдержал дорогу от Тобольска на барже, стали строить землянки, добывать и собирать все съестное, что давала природа

Все братья тогда выжили. Самый старший из поколения детей – 18-летний Прокопий – занимался рыболовецким делом, и именно он стоял у истоков создания знаменитого рыбозавода в Новом Порту, а потом много лет руководил им. На одном из недавних мероприятий в поселке Владимир Чапало услышал немало добрых слов в адрес двоюродного деда. Оказалось, до сих пор его помнят и уважают «во всей тундре» – такой справедливый, трудовой и улыбчивый человек он был. Родной дедушка Владимира тоже оставил на Ямале добрый след: Петр Яковлевич выучился в педтехникуме и до ухода на фронт в 1942-м преподавал в интернате в районе Аксарки и Товопогола физику и математику. Он-то и был для Владимира главным рассказчиком о Севере.

Слева направо: Ивченко, Чапало, Шераков

Жаль, конечно, что не дожил до того момента, как внук стал иметь непосредственное отношение к Новому Порту.

– У меня есть ощущение связи – их прошлого и моего настоящего. Это особое, даже сакральное, чувство сопричастности, – признается Владимир. – Я хожу там, где прадеды строили жилища и ловили рыбу, а мои дедушки и бабушки, будучи детьми, собирали ягоды. Здесь страдали, трудились, хоронили, мечтали и влюблялись. Здесь дед Петр познакомился со своей будущей женой Марией Милевской, тоже из семьи ссыльных. Мой отец родился уже в Башкирии, но для него Новый Порт – особое место, корни рода. И для меня тоже. Наш логистический маршрут проходит над Новым Портом, и от вахты к вахте с высоты птичьего полета я наблюдаю происходящие изменения. «Газпромнефть-Ямал» действительно много делает для того, чтобы эта земля преобразилась. Убрали старый развалившийся пирс (но я успел его застать!), постоянно очищают территорию от разного хлама (я и сам регулярно участвую в субботниках). Строятся дома. Видно, что поселок хорошеет и становится все более удобным для жизни…

Самый старший из поколения детей – 18-летний Прокопий – занимался рыболовецким делом

Для самого Владимира Чапало Новый Порт – особая точка на карте не только «по зову крови». Сейчас он руководит цехом подготовки и переработки газа на Новопортовском месторождении, который еще несколько лет назад был только в проекте, а объекты газовой инфраструктуры появлялись отдельными силуэтами на отсыпанной площадке.

Сейчас Владимир руководит цехом подготовки и переработки газа на Новопортовском месторождении

Удивительно, что изначально Владимир никак не связывал свою судьбу с нефтянкой. Считал себя гуманитарием, однако учиться пошел в университет на отделение химической технологии органических веществ. Да так увлекся, что еще студентом написал уникальную работу по технологии безотходного содового производства с многократным увеличением производства каустической соды. Потом были три успешных года на химическом заводе и еще более успешные научные изыскания в органическом синтезе. Только вот очень хотелось испытать себя в нефтегазовом секторе, приложить руки и голову в этом своеобразном «месте силы». Пять лет в нефтегазовой компании в ХМАО – и вот новая работа. «Газпромнефть-Ямал» привлек интересным и смелым проектом, удобным вахтовым графиком и, конечно же, Новым Портом, с которым связана история семьи.

Отец был в восторге, когда узнал, что именно сюда сын едет работать. Фамильное сходство мужчин трех поколений (включая деда Петра) проявлялось не только во внешности, но и отношением к выбранному делу. У отца с сыном даже имена были одинаковые, и оба отдали свое сердце мотоспорту. Владимир Петрович (1947–2017) был золотым чемпионом СССР по гонкам на льду, тренером, в том числе сборной страны, мастером спорта международного класса. Сын, Владимир Владимирович, – серебряный призер первенства России среди юниоров и чемпион Башкирии по мотогонкам на льду.

Отец всегда говорил: если быть каменщиком, то только лучшим каменщиком. Владимир по факту так и поступает – хоть в науке, хоть на производстве. Был юношеский период, признается младший Чапало, когда хотелось посвятить себя государственному или муниципальному управлению. Ведь на уровне муниципалитета, по его мнению, вполне можно создать локальную образцовую среду для жизни и работы. Нет, сегодня он не жалеет о своем выборе. Более того, делает все возможное, чтобы условия в цехе были комфортными и способствовали профессиональному развитию каждого члена коллектива. Говорит, что инициативы, направленные на улучшения, в компании только приветствуются, и его такой подход вдохновляет и мотивирует.