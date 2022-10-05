В Ноябрьске врачи спасли младенца со смещением органов и отсутствием части диафрагмы

Фото: Ноябрьская ЦГБ. Команда врачей, спасших ребенка.

Хирурги Ноябрьской ЦГБ сотворили настоящее чудо: спасли новорожденного малыша с многочисленными пороками. В медучреждение младенца доставили из Салехарда, где он и появился на свет.

Кстати, мать ребенка не состояла на учете в женской консультации и не проходила обследований, именно это и могло сыграть ключевую роль в состоянии мальчика.

- У новорожденного была диагностирована ложная диафрагмальная грыжа (отсутствовал купол диафрагмы), а печень, селезенка и практически весь кишечник оказались смещены в плевральную полость. Кроме того, у малыша в любой момент мог случиться заворот кишки. Смертность детей с подобной патологией составляет 90%, - прокомментировали в пресс-службе Ноябрьской ЦГБ.

Осложняло ситуацию и то, что легкие малыша были сдавлены органами брюшной полости и не могли нормально развиваться. После рождения кровообращение у таких детей не всегда перестраивается на жизнь вне утробы матери, и они погибают.

За крайне сложный случай взялись хирурги Александр Кокоталкин и Вячеслав Зубарев. Вместо диафрагмы они поставили маленькому пациенту сетчатый имплант и провели операцию по предотвращению возможного заворота кишки.

Фото: Ноябрьская ЦГБ. Команда врачей, спасших ребенка.

К счастью, хирургическое вмешательство прошло без осложнений, однако младенца ждал длительный период восстановления. Он провел в реанимации 48 дней, все это время медики пристально следили за состоянием маленького пациента и бережно заботились о нем.

Благодаря усилиям хирургов и огромному вкладу реаниматологов малыш набрал вес и был выписан домой. Сейчас мальчик проходит восстановительное лечение, следят за его состоянием медики Салехардской ОКБ.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Салехарде врачи вытащили с того света мужчину, пережившего клиническую смерть. Все случилось в том момент, когда пациента готовили к операции на сердце.