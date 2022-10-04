В Новом Уренгое хирург городской больницы требовал с пациента деньги за бесплатную операцию

Фото: УМВД России по ЯНАО. Переданные врачу деньги.

Городская больница Нового Уренгоя оказалась втянута в грандиозный скандал благодаря одному из своих сотрудников. По информации регионального УМВД, речь идет о враче-хирурге, который требовал с пациента деньги за бесплатную операцию.

Выявить недобросовестного медика помог горожанин - жертва горе-хирурга. Не захотев платить, мужчина обратился в полицию, в красках рассказав о визите к доктору.

- Мужчине требовалось хирургическое вмешательство. После пройденного лечения врач-хирург, желая обогатиться и заведомо зная, что оказываемые им медицинские услуги являются бесплатными, сообщил пациенту, что ему необходимо заплатить за операцию 30 тысяч рублей, - прокомментировали в ведомстве.

Далее оперативники стали готовиться к задержанию. Ключевую роль в этом дел должен был сыграть заявитель: отдать доктору деньги, чтобы его поймали с поличным.

Фото: УМВД России по ЯНАО. Переданные врачу деньги.

- В итоге подозреваемого задержали на рабочем месте в момент передачи денег. В ходе осмотра кабинета правоохранители обнаружили шесть купюр номиналом пять тысяч рублей, их изъяли в качестве вещественных доказательств, - добавили в УМВД.

Сейчас медик находится под подпиской о невыезде и обвиняется по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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