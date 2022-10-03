«Мусор разнесло по всему лесу»: место проведения турслета «Надымская осень - 2022» превратилось в помойку

Фото: скриншот из видео. Место проведения турслета.

Участники туристского слета «Надымская осень - 2022», проходившего в лесу, оставили после себя горы мусора и поваленные деревья. Об этом сообщила местная жительница, которая решила отдохнуть с семьей за городом и, приехав на излюбленное место, увидела помойку.

- Это не просто помойка! Это помойка помоек!!! Мусор разнесло по всему лесу. К тому же много вырубленных деревьев. Все окрестности превращены в туалет. Ломать голову по поводу того, кто все это наделал, долго не пришлось - участники «Надымской осени - 2022»! Чудно время провели, ребята. Отдельное «спасибо» организатору этого «чудесного мероприятия» - управлению по делам молодежи и туризма! - негодует женщина.

В качестве доказательств северянка опубликовала видео, в котором отчетливо показала огромные горы мусора, раскиданные по всей округе. Был среди этого бардака и бейджик одного из участников слета, что еще раз подтвердило слова надымчанки.

Кстати, в объявленный губернатором Дмитрием Артюховым Год экологии в регионе активное внимание уделяется расчистке территорий. Например, только с весны по осень в акциях по уборке приняли участие более 30 тысяч надымчан, они собрали более пяти тысяч кубометров мусора. А недавно в районе Старого Надыма собрали и вывезли 56 шин, отслуживших свой срок. Их также выбросили недобросовестные жители.

В комментариях к посту горожане единогласно осудили такой акт природного вандализма, потребовав привлечь к ответственности и участников, и организаторов.

Вскоре на запись отреагировала начальник управления по делам молодежи и туризма Ольга Чередниченко. По ее словам, после завершения мероприятия мусор был собран в мешки, которые в последствии разорвали дикие собаки.

- На сегодняшний день стихийная свалка полностью ликвидирована, - добавила чиновница.

Однако любопытно то, что старт мероприятия был дан 20 сентября, и продлилось оно три дня, а сегодня на дворе уже 3 октября. Получается, что мусор лежал в лесу больше недели.