В Ноябрьске юные вандалы продолжаю громить припаркованные автомобили

Фото: скриншот из видео. Парень громит машину.

Камеры Ноябрьска вновь засняла шпану, которой не дают покоя чужие автомобили. Видеозапись «расправы» ребенка над транспортом появилась в городской группе «Происшествия Ноябрьск» соцсети «ВКонтакте», вызвав волну возмущений среди жителей.

На опубликованном видео один из мальчишек бьет по машине длинной палкой, напоминающей швабру, а затем несколько раз пинает по колесам и убегает. Однако через пару секунд парень возвращается вновь: бьет по покрышкам и спешит скрыться. А затем делает еще один поход, только вместо ног использует палку.

В комментариях к посту ноябряне единогласно осудили не только малолетнего хулигана, но и его родителей, упустивших воспитание ребенка. А владельцу авто посоветовали сразу обращаться в правоохранительные органы и не пытаться уладить ситуацию мирным путем.

Кстати, одна из горожанок рассказала, что уже сталкивалась с данным мальчишкой. По словам ноябрянки, хулиган позвонил ей в квартиру через домофон и попросился сходить в туалет. Добродушная северянка не стала отказывать ребенку и разрешила войти. Однако парень решил пренебречь гостеприимством женщины: позвонил снова и в нецензурной форме заявил, что обманул горожанку.

Напоминаем, что недавно северян возмутил ролик, на котором юные ноябряне прыгают по крыше и капоту припаркованного авто, а затем швыряют в него огромный камень.