«Окна выломали, мусор разбросали»: в Ноябрьске жильцы многоквартирников жалуются на затянувшийся капремонт

Фото: Маргарита Хорошева

Считается, что новость о предстоящем капремонте дома должна восприниматься жильцами с большой радостью и воодушевлением, ведь порой люди вынуждены годами добиваться того, чтобы их жилище привели в порядок. Раньше такого мнения придерживались и жители Ноябрьска, но нарушение всех сроков и выполненная абы как работа отбили у северян все желание к переменам.

- Уважаемая администрация города, скажите, пожалуйста, на какой стадии находится капремонт домов №77 и №79 по проспекту Мира? Ранее вы говорили, что срок сдачи - 31 декабря 2022 года. Но на сегодняшний день дома не сданы, ремонт не доделан. В связи с этим хотелось бы узнать, когда уберут строительный мусор из подъездов, подвалов и с придомовой территории? Когда оформят окна в подъездах, сделают выключатели и нормально установят входные двери? Во многих подъездах они уже разваливаются - обратилась в соцсетях к властям Маргарита Хорошева.

В качестве доказательств ноябрянка прикрепила несколько фото, на которых видны свисающие из электрощита провода, отошедший от стены угол конструкции, так и не доделанные окна с выключателями и горы мусора.

Фото: Маргарита Хорошева

Фото: Маргарита Хорошева

По словам девушки, до капремонта подъезд хоть и не выглядел современным, но был аккуратным, а сейчас всему происходящему даже невозможно подобрать описание.

- Окна выломали, мусор разбросали, а ответ один: «Мы не должны мусор убирать». Щитки заменили, висят сопли проводов, ответ такой же. А вот кто должен - никто не знает, - жалуется ноябрянка.

Фото: Маргарита Хорошева

Но если на все, что творится внутри, еще хоть как-то можно закрыть глаза, то снаружи - уже нет. Речь идет о входной двери, установленной с грубыми нарушениями.

- А вот это капитальный ремонт, - с иронией произносит местный житель на видео, опубликованном в соцетях.

В ролике видно, что между дверным каркасом и стеной здания имеются огромные щели, через которые с легкостью проходят ветер и холодный воздух. А на улице, между прочим, температура ниже -40 градусов.

По словам Маргариты, происходит этот беспредел уже полгода. Чтобы хоть как-то ускорить процесс, были написаны многочисленные жалобы, но все оказалось напрасно.

- Мы уже писали во многие инстанции «выше», но все они спускали наши обращения местным властям, и песня повторяется. Одни и те же стандартные фразы, которые уже бесят: «работы ведутся», «подрядчик будет наказан», «вам за это ничего не будет», «крепитесь», - говорит девушка.

Кстати, работы в домах ведет компания «СпецАвтоТранс». Как сообщила начальник отдела капитального ремонта УЖКХ ТЭС городской администрации Наталья Середа, договор с ее представителями был заключен еще в июне, при этом в реестре недобросовестных подрядчиков фирма не состояла.

- Подрядчик заявился на конкурс, после которого был отобран. Сам аукцион проводился два раза, первый раз он был объявлен в апреле, но торги не состоялись, потому что ни одна подрядная организация не изъявила желания выполнять работы. После чего мы объявили конкурс повторно, на который и заявилась компания «СпецАвтоТранс», - заявила чиновница.

На данный момент власти так и не сказали, когда же завершится этот злополучный ремонт. Единственный ответ, который они озвучили, касался входных дверей.

- Устройство откосов будет выполнено при наступлении температуры воздуха, допустимой для производства штукатурных работ, - сообщили в мэрии.