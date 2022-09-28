Молодые специалисты нефтегазовой сферы «прокачали» свои навыки в деловой игре «ВИНК»

Фото: «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ»

Молодые специалисты «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ», сборная команды «Сибнефтегаза» и учащиеся «Роснефть-классов» получили возможность на время почувствовать себя в роли управляющих крупных нефтегазовых компаний. А помогла им в этом деловая игра «ВИНК» - продукт из столицы с многолетней историей.

Игра, прошедшая в школе №3, представляет собой компьютерную модель экономической среды, в которой действуют нефтегазовые компании, а участники выступают руководителями одной из таких компаний. В первый день игроки поделились на восемь команд по четыре человека в каждой.

- Наша компания использует «ВИНК» в большинстве российских нефтегазовых компаний при обучении персонала всех уровней, - рассказывает бизнес-тренер Игорь Смирнов. - В Новом Уренгое игра проходит впервые. В модели заложены все те же самые критерии, которые есть в нашей стране: экономическая составляющая в цифрах, налоги, последние новости российских телеканалов. В игре происходит тот же сценарий, что и в реальной бизнес-среде, с задачами которого должны справиться игроки. Единственное отличие - нет готового решения. Командам предстоит постоянно взаимодействовать друг с другом, научиться договариваться. Главное, грамотно работать с цифрами, непрерывно следить за их показателями. К тому же, ребята могут оценить собственные компетенции, которых им, возможно, не хватает в работе или учебе для собственного развития, карьерного роста, чтобы быть более полезными компании. «ВИНК» отчетливо показывает, кто на что способен.

В каждой команде участник выбирает себе определенную компетенцию (роль): капитан, аналитик, производственник или маркетолог. В процессе самой игры ребята меняются номинальными должностями, чтобы добиться хорошего результата. Все службы одной команды должны работать на общий успех компании.

По словам Игоря Смирнова, оценка аналитики дает существенный прирост рейтингу каждой команды. Особенно важным оказалось чтение новостей для успешного ведения своего дела и инвестиционная программа компании. Вторую половину рейтинга дают вспомогательные службы команды. В их управлении находится курс доллара и цены для российского потребителя.

На первых этапах игры лучший результат показала команда «Роснефть-класса». Ребята не боятся ошибиться и смело экспериментируют. Залог такого успеха в том, что у них еще нет ограничений, которые есть у руководителей предприятий, ведь чем дольше человек работает в компании, тем у него больше стандартов, инструкций, которые он должен соблюдать.

- В команде я занимаю роль аналитика, анализирую рынки и подгоняю цены в продажах, - рассказывает о своих впечатлениях Сергей Кушпет, ученик одиннадцатого «Роснефть-класса». - Нам непросто справляться, потому что играем с профессионалами в нефтегазовой сфере, а мы только начинаем этот путь, в процессе учимся и стараемся показывать результаты. Главное, благодаря игре мы получаем хороший опыт.

Игра идет непрерывно, все как в обычной жизни руководителей компаний. Юноши и девушки - собственники предприятий и вправе распоряжаться рабочим временем и перерывами по своему усмотрению.

По мнению разработчиков игры, те участники, что пробуют свои силы в «ВИНК» - это поколение зуммеров, они совершенно другие: если ставят цель, то препятствий для ее достижения не видят, в отличие от предыдущих поколений. Вопрос лишь в том, какую компетенцию они смогут в себе разглядеть, чтобы в будущем ее «прокачать». Еще одна тенденция последних лет - более активно работают девушки, берут на себя руководящие роли, стремительно поднимаются по карьерной лестнице.

Анастасия Ушакова работает ведущим инженером в отделе разработки месторождений «Сибнефтегаза». Для себя она выбрала роль аналитика:

- Я помогаю всем участникам нашей команды, задействована во всем процессе, - рассказывает участница игры. - Самым сложным для нас оказался аукцион, конкурентная борьба и стресс. Порой мы не понимали, как вести себя в той или иной ситуации. Но стараемся выставлять цены правильно для лучшего сценария на рынке нефтепродуктов.

Не отстают в своих успехах и юноши. Никита Курманчук работает в отделе повышения эффективности разработки и эксплуатации месторождений «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ». Молодой человек отметил, что роли в игре с коллегами распределили быстро, полагаясь на интуицию:

- В команде есть люди, которые следят за всем процессом полностью, и те, кто отслеживают исключительно производственный процесс, - делится впечатлениями роспановец. - Впрочем, в реальной работе происходит то же самое, например, одни работники составляют бизнес план на ближайшие пять лет, а другие контролируют работу скважин на месторождениях. Ранее я участвовал в похожей игре, где необходимо было разрабатывать месторождения. Здесь оно уже есть, поэтому мы должны отвечать только за реализацию добытой нефти.

Всех участников деловой игры «ВИНК» объединяет одно - каждый из них сделает для себя выводы о том, какие возможности дает огромный бизнес-океан нашей страны.