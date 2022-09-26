Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов выразил соболезнования родным и близким погибших в результате стрельбы в школе №88 Ижевска

Место происшествия оцепили экстренные службы Фото: Мария Бакланова

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате трагедии, произошедшей в школе №88 Ижевска. Об этом он написал в своих соцсетях.

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате трагедии в школе №88 в Ижевске. Все ямальцы скорбят вместе с жителями республики. Пострадавшим – скорейшего выздоровления. В случае необходимости, Ямал готов оказать Удмуртии любую посильную помощь», - говорится в посте.

Напоминаем, что трагедия произошла сегодня, 26 сентября, когда ничего не подозревающие дети сидели на занятиях. Одетый во все черное мужчина с нацистской символикой на груди ворвался в школу и открыл стрельбу. Первой жертвой злодея стал охранник, а затем он переключился на ребят. К сожалению, от рук преступника погибли 13 человек (по последним данным). Если бы учителя не начали экстренно закрывать детей в классах, то жертв могло бы быть больше.

Что касается самого злодея, то информации о его личности пока нет. Как сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов, мужчина сам покончил с собой, не пожелав сдаваться силовикам. Документов при нем не было.

Расследованием уголовного дела о стрельбе в школе №88 займется центральный аппарат СК России. Соответствующее поручение дал Председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

В связи со случившимся в Удмуртии объявили траур, который продлится до 29 сентября. Родственникам и близким погибших окажут психологическую поддержку.