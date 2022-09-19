На Ямале женщина купила детское питание с мышью внутри. Фото - "Происшествия Ноябрьск" в ВК.

Жительница Муравленко купила детское питание «Фруто няня» с мышью внутри. Об этом сама горожанка рассказала в социальных сетях, приложив соответствующие видео и фотографию.

Местные жители возмущены наличию такого «деликатеса» в детском питании: «Зачем вообще покупать детям пюре? На прилавках полно свежих фруктов, бери терку да натирай или на блендере! И вкусно, и полезно! А потом удивляются, почему у ребёнка болит живот»; «Жесть, не указали мясо в составе».

В компании «ФрутоНяня» корреспонденту «Комсомольской правды – Ямал» отметили, что искренне сожалеют, что женщине довелось столкнуться с такой ситуацией. По информации сотрудников, каждая партия любой готовой продукции проверяется по показателям качества и безопасности.

– Для проведения проверки просим автора связаться с нами через личные сообщения сообщества и направить следующие данные: точное место покупки, дату изготовления продукта, контактный номер телефона и фотографии упаковки и даты изготовления. Просим не выбрасывать упаковку, она может пригодиться для проведения экспертизы, – сообщили в компании.

Там отмечают, что их продукт разливается в стерильную упаковку и герметично укупоривается. Все технологические процессы производства продукции на предприятии закрытые и автоматизированные. «Для сохранения качества любого продукта необходимо соблюдать правильные условия хранения и сохранять герметичность упаковки, которая может быть нарушена при транспортировке», – подчеркивают специалисты компании.

В пресс-службе компании «ПРОГРЕСС», которая является производителем продукции под брендом «ФрутоНяня» добавили, что компания, которая выпускает детское питание, оснащено современным оборудованием, а используемые компанией технологии отвечают международным стандартам, что гарантирует высокое качество и безопасность продукции.

- Технологический процесс производства полностью закрыт, автоматизирован и оснащен многоступенчатой системой контроля на различных этапах, что исключает попадание посторонних элементов или нарушение стандартов безопасности при производстве. Контроль качества, принятый на всех этапах производства от входного контроля сырья до выпуска готовой продукции, позволяет полностью контролировать процесс производства и избегать малейших отклонений от установленных стандартов, - отметили в пресс-службе.

В компании заметили, что на видео можно увидеть разрастание плесени внутри упаковки, которое могло произойти вследствие нарушения ее герметичности в результате повреждения на этапах транспортировки и/или реализации.

- Нам не удается связаться с потребителем для выяснений обстоятельств случившегося. На нашу «Горячую линию» потребительница не обращалась. Просим ее сделать это по телефону, указанному на упаковке или предоставить свои контакты в нашей официальной группе соцсети ВКонтакте», - заключили в компании.