В Салехарде рядом с жилыми домами загорелся сарай

В Салехарде горел сарай по улице Ламбиных, 15 Фото: Татьяна Коркина

В Салехарде сгорел сарай по улице Ламбиных, 15 и Пермякова, 16, находившийся недалеко от жилых домов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Известно, что в сарае находились в том числе газовые баллоны и канистры с бензином. Пожарных вызвали сами жители.

Инцидент случился сегодня, 21 сентября. Возгорание произошло в деревянных сараях, где люди хранили свое имущество. Была опасность, что пламя перекинется на старую двухэтажную жилую деревяшку.

- Сообщение о возгорании сарая по улице Пермякова, 16, поступило в 12:24. Для полной ликвидации пожара потребовалось около 15 минут. На месте работало 3 единицы техники и 12 спасателей. Площадь, пораженная огнем - около 35 кв. метров - сообщили в МЧС.

Как выяснилось, строение пришлось разбирать буквально по доскам, чтобы успеть вынести газовые баллоны. Людей попросили отойти подальше, потому что один баллон взорвался.

О пострадавших не сообщается. Точная причина возгорания пока не известна - это выяснят дознаватели после специальных экспертиз.

Напомним, мы писали ранее о том, что в Новом Уренгое произошел жуткий пожар, унесший жизни троих человек.