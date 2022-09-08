«Жить не успевают»: в Салехарде родители школьников возмущаются сверхвысокой нагрузкой на детей

По мнению родителей, чрезмерные нагрузки могут отрицательно сказаться на здоровье

В Салехарде родители школьников наперебой возмущаются новым расписанием занятий. Например, у ребят из 7-8 классов в день предусмотрено восемь уроков, а у старшеклассников - все девять. Кстати, речь идет о школе №6.

- При количестве восьми уроков занятия заканчиваются аж в 15:40. Это очень поздно, так как дети еще посещают различные секции. Времени не хватает даже до дома доехать, а еще нужно поесть и до секции добраться на автобусе. Восемь уроков - это много, но, раз уж этого не избежать, почему бы не сократить перемены? Они все по 20 минут! Зачем? - возмущается мама одного из учеников.

Расписание уроков 8 класса

В комментариях к посту горожане единогласно поддержали землячку, также упомянув, что многие дети посещают по несколько кружков или секций, на которых тоже задают домашние задания, например, в музыкальной школе.

- А музыкальная школа! Там тоже домашние задания. Да любая секция. Это время тренировок, занятий, время на дорогу... Почему никто не учитывает!? Дети же не катапультируются с одного места в другое!? А еще восемь уроков выучи... Конечно, основная масса детей с таким графиком ничего усваивать не будет. Не все же вундеркиндами рождаются. Нет, я считаю, что восемь уроков - перебор, - говорит Римма Сафонова.

Также родители единогласно выступают за то, чтобы сократить продолжительность перемен. По мнению салехардцев, это время тратится детьми впустую.

- Эти огромные перемены - потраченное время впустую. Те же 30-40 минут спасут... за это время можно добраться до дома, поесть и собраться на кружок или секцию. А кому-то просто в радость прийти домой пораньше, - рассуждает Диана Пузина.

Однако все оказалось не так просто. В пресс-службе городской администрации пояснили, что расписание звонков составлено на основании норм СанПиНа, в которых прописано время для приема пищи.

- Составление расписания - компетенция образовательной организации. Обучение в школе №6 организовано в пятидневную рабочую неделю, что приводит к более позднему окончанию уроков, - также уточнили в мэрии.

А спустя пару дней в соцсетях появилось расписание учеников 10-х классов с девятью уроками в день.

- Да что происходит в этой школе №6? О какой «внеурочке» уже речь!? Дети жить не успевают, - сокрушается один из родителей.

Расписание уроков 10 класса

На удивление, в отношении старшеклассников мнения горожан разделились. Одни считают, что девять уроков - это действительно много и большая нагрузка на детей. Другие же, наоборот, не видят в этом ничего плохого, полагая, что теперь у подростков не останется свободного времени на хулиганство и вредные привычки.

Внес ясность в спор родителей представитель самой школы. Он сообщил, что 10-классники обучаются по индивидуальным учебным планам, а это значит, что обязательные предметы дети посещают всем классом, а предметы по выбору - группами.

- В расписании предметы по выбору поставлены первыми и последними уроками. Соответственно, те дети, которые пришли к первому уроку, последние не посещают, и наоборот. Средняя нагрузка на ученика - шесть, семь уроков, - сообщили в школе.

Тем не менее, родители все равно недовольны таким графиком. По их мнению, детство должно оставаться детством, да и чрезмерные нагрузки могут отрицательно сказаться на здоровье.