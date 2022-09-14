«Угрожал забить до смерти». В магазине в Салехарде подрались продавец и покупатель из-за 100 рублей

В магазине на Ямале из-за 100 рублей подрались продавец и покупатель. Фото: Скриншот с видео

В одном из магазинов сети «Пятерочка» в Салехарде подрались продавец и покупатель. Соответствующее видео появилось в социальных сетях.

По версии очевидца, который снял на видео, как молодой человек в спецформе магазина мутузит другого, инцидент произошел из-за 100 рублей. Якобы покупатель по какой-то неизвестной причине попросил перечислить эти деньги ему на карту или отдать наличными. «Продавец начал вести себя агрессивно и угрожал забить до смерти», – пишет аноним в одной из местных групп в «ВКонтакте».

Подписчики стали живо обсуждать тему: «Я уверена больше чем на все 100%, что дело было не в деньгах, за что и получил свое»; «Часто хожу и вижу, как этот парень выгоняет бухариков. Посмотрел бы на вас на его месте – что бы вы сделали, когда вас оскорбляют»; «Если все продавцы так будут реагировать на алкашей, что получится? Бойцовский клуб какой-то».

Как бы там ни было, полиция Салехарда уже начала проверку. Сотрудники ведомства пообещали установить всех участников и обстоятельства происшествия.

Ранее "Комсомольская правда - Ямал" писала, что житель Надыма рассказал в соцсетях неприятную историю о том, как компания ребят поколотила одного мальчика. Выложив пост, он указал на безразличие окружающих и призвал родителей чаще беседовать со своими детьми.

- Возле магазина «Магнум» произошла драка, несколько мальчиков били одного. Сделали замечание, но они не послушались! Дворник вообще стоял в стороне и никак не попробовал остановить! Убедительная просьба, побеседуйте со своим детьми, объясните, что не надо драться! - написал аноним.