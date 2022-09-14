«Дневник путешественника»: прозрачное озеро, горы и панорама на 11 озер. Фото - Иван Горбунов.

Напомним, команда издательского дома «Мегаполис» совместно с автомобильным холдингом «Базис Моторс» отправилась в путешествие по туристическим маршрутам Урала: популярным и малоизвестным. Добраться до этих удивительных мест может любой, достаточно заправить автомобиль и устроить небольшое приключение. Кстати, с полным маршрутом участников экспедиции вы можете ознакомиться на сайте проекта.

Дневник путешественника. День второй.

Аракульский Шихан

Фото - Иван Горбунов.

Итак, после ночевки в атмосферном месте - Секретной лаборатории «Б» - первой точкой нашего маршрута стал Аракульский Шихан. Гора является одной из главных туристических достопримечательностей, это - один из наиболее красивых скальных массивов Среднего Урала.

Наверх горы можно добраться на автомобиле с хорошей проходимостью (на легковых авто лучше даже не пытаться), либо смело отправляться пешком в удобной обуви. Поверьте, оно того стоит!

Почти добравшись до вершины, вам откроется вид на обустроенный кемпинг. Здесь можно бесплатно поставить палатки. Есть и платные места с более развитой инфраструктурой. Теперь стоит отдышаться и собрать силы на последний рывок – подъем на сам горный хребет. Подъем под 90 градусов, в помощь – веревочные перила и выдолбленные в скале небольшие «ступеньки». Если все получилось, увиденное вас точно не разочарует.

Аракульский Шихан протянулся более чем на два километра. С высоты видно 11 озер, бескрайние горы Челябинской области. Желаем вам попасть туда в безоблачную погоду, тогда вы сможете сполна насладиться красотой этого места.

Уральская Венеция

Фото - Иван Горбунов.

Следующей точкой стал город Кыштым. Кыштымский округ называют краем сорока озер, а также Уральской Венецией, ведь многие водоемы соединены между собой каналами.

Гуляя по городу, так или иначе увидишь пруд, озеро или соединяющие их протоки. Буквально в первой же локации нам встретились парнишки, которые ловили в канале рыбу, стоя по колени в воде. Там, где водная поверхность побольше и сам водоем поглубже, можно встретить уточек, неспешно курсирующих по воде. Все это придает городу атмосферу неспешности и созерцательности.

Кстати, многие из этих каналов были прорыты в середине XVIII века. Это нужно было для работы Нижне-Кыштымского завода. Говорят, в былые времена по этим каналам из заводского пруда можно было на лодке сплавать из Кыштыма в одну сторону на озеро Увильды.

Тургояк

Фото - Иван Горбунов.

И, конечно же, мы не могли проехать мимо озера Тургояк. Туда мы добрались на закате и это - восторг, палитра красок природы. Дышали полной грудью и наслаждались.

Тургояк - чистейшее горное озеро на Южном Урале. За свою прозрачность озеро признано памятником природы и считается вторым по чистоте озером в России после Байкала.

Это место пользуется огромной популярностью среди туристов. Сюда можно приехать, как по путевке, остановившись в одном из санаториев или центров отдыха, расположенных вдоль берега озера, так и самостоятельно, просто установив палатку на берегу этого живописного озера. Причем есть как дикие места, так и платные кемпинги.

На посещение озера лучше закладывать целый день с ночевкой, чтобы успеть искупаться, помедитировать на берегу озера, насладиться видом гор, отражающихся в прозрачной глади воды.

Экспедиция по Челябинской области стала испытанием, в хорошем смысле, для всех: и для команды, и для автомобилей. Следите за новостями и узнаете, какие места точно стоит посетить, отправившись в путешествие в этот регион.

Фото - Иван Горбунов.

Автомобильный партнер проекта: Автомобильный холдинг «Базис-Моторс»