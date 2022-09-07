Жители отдаленного села в Надымском районе боятся остаться на зиму без дров

Фото: администрация Надымского района. Село Ныда.

Руслан Карташов, проживающий в отдаленном селе Ныда, опубликовал пост в соцсетях, надеясь хотя бы так достучаться до властей. По словам мужчины, в преддверии зимы в населенный пункт так и не завезли дрова и уголь, а это значит, что ближайшие несколько месяцев людям придется жить в холодных домах.

- Здравствуйте, господа чиновники. Такой вопрос у меня к вам: почему бросили людей без дров и угля на зиму? Вроде все отчитались, что северные завозы прошли успешно. Но, увы, это только на словах, - говорит северянин.

Кстати, согласно данным властей, за короткое северное лето в отдаленные поселения планировалось поставить более 77 тысяч тонн нефтепродуктов и 18 тысяч тонн угля, а также 500 кубических метров дров.

В Ао «Ямалкоммунэнерго» опровергли все доводы мужчины. Представитель компании сообщил, что поставок прошедшим летом действительно не было, но лишь потому, что в прошлом году ресурсов доставили сверх необходимой нормы.

- В навигационный период 2021 года было завезено большое количество дров, в связи с чем в текущем году требовалось пополнить только запасы угля. Так, в июле было завезено 30 тонн для котельной «Аэропорт», что покрывает потребность в данном топливе на 100%. Дров, завезенных в 2021 году, достаточно для отопительного периода 2022-2023 годов, - сказали в компании.

Однако северянин наотрез отказывается верить словам коммунальщиков и продолжает утверждать, что ни дров, ни угля в Ныде нет.

Тоже самое говорит и Роза Мороз, проживающая в селе уже не первый год.

- Ближе к весне кочегары «Аэропорта» не знали, чем топить котел. Ни угля, ни дров не было, - утверждает девушка.

Что касается администрации Надымского района, она также цитирует ответ Ао «Ямалкоммунэнерго».

- В навигационный период 2021 года было завезено большое количество дров, в связи с чем в текущем году в поселке требовалось пополнить только запасы угля, - говорят в мэрии.

Поняв, что вряд ли чего-то добьется через Интернет, Руслан решил сменить тактику. Сейчас он собирается обратиться в прокуратуру и написать письмо на имя президента.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» писала об еще одном проблемном селе муниципалитета - Кутопьюгане. Его жители вынуждены ютиться в старых бараках и никому до этого нет дела.