«Сломали зуб»: в Тарко-Сале женщина и мальчик-подросток не поделили с малышами качели

Фото: скриншот из видео. Инцидент на детской площадке.

На одной из площадок Тарко-Сале произошел жуткий инцидент: взрослая женщина и мальчик-подросток грубо обошлись с двумя маленькими детьми. Одного малыша грубо стащили с качели, а второму и вовсе сломали зуб.

О произошедшем на площадке конфликте поведала мама одного из ребят (которому выбили зуб). Сейчас женщина пытается разыскать обидчиков сына, чтобы разобраться с ними.

- На детской площадке, расположенной возле школы №3, моему ребенку сломали зуб. Всем, кто знает или обладает какой-либо информацией о данных гражданах, просьба сообщить, - рассказала женщина в популярном городском паблике.

Также в своем сообщении северянка напрямую обратилась к нападавшим.

- Если вы узнаете себя, напишите. Поговорим и будем как-то решать это мирным путем, - добавила женщина.

Далее таркосалинка прикрепила видео с уличной камеры, заснявшей инцидент. В ролике видно, как двое мальчиков качаются на качелях, а рядом стоят та самая женщина с подростком и другие дети постарше. Неожиданно парень поднимает руку и бьет одного ребенка по ноге, затем толпа разворачивается и идет в противоположном направлении. Спустя пару секунд женщина разворачивается и подходит к мальчику в серой куртке (именно ему досталось по ноге), останавливает качель, хватает его за руку и начинает что-то говорить. В этот же момент подросток подходит ко второму ребенку и со всей силы бьет его кулаком в лицо, от чего тот падает на землю.

По мнению людей, такое поведение, особенно для взрослой женщины, недопустимо, даже если мальчики сказали что-то нелицеприятное (именно это могло стать причиной, почему горожанка и подросток неожиданно повернули назад).

Также таркосалинцы посоветовали матери пострадавшего ребенка не идти на мировую с этой семьей и написать заявление в полицию.

- Здесь конкретно преступное деяние. Необходимо подключить полицию, опеку, КДН. Мать агрессивная и учит агрессии своих детей. Это не правильно, необходимо пресекать на корню такие действия. В этот раз одного потрепали, другому - зуб выбили, а в следующий раз что, бутылкой об голову стукнут или того похуже, - возмущается Марина Балашевич.

Кстати, как утверждает местная жительница Зарема, на это площадке постоянно происходят какие-то инциденты. А по словам Ирины Черня, довольно часто на игровых конструкциях можно заметить подростков, курящих электронные сигареты.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» писала о юных хулиганах из Салехарда, которые избили маленького мальчика, заступившегося за собаку. Парни отомстили ребенку за то, что он позвал на помощь маму.