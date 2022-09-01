«Похоронили улицу»: жители Ноябрьска недовольны новым проектом дороги по ул. Высоцкого

Фото: паблик «[LIFE] Независимый Ноябрьск». Ремонт ул. Высоцкого.

Жители Ноябрьска массово негодуют из-за ремонта дороги на улице Высоцкого. По словам людей, их совершенно не устраивает разработанный проект реконструкции: заужение трассы, отсутствие парковки и прочее.

- Кто разрешил сужать дорогу? Куда делись стоянка у дома и торгового центра? Кому нужна новая дорога в полторы полосы? Что за уродство в городе делают!? Почему никто не проверяет и не останавливает это недостроительство? - написал местный житель в одном из городских пабликов.

В комментариях к посту отписалось немало ноябрян, и все они оказались одного мнения с земляком, но особенно бурно возмущались автомобилисты.

- Похоронили улицу как проезжую часть. Теперь молиться нужно, чтоб не догадались оставшиеся дорого реконструировать, - написал Валерий Протасов.

В скором времени на запись отреагировали представители городской администрации. В мэрии сообщили, что капитальный ремонт дороги ведется по проекту, который прошел государственную экспертизу на соответствие всем действующим регламентам и нормам, в том числе безопасности движения. Также власти заверили горожан, что ширина проезжей части не сужена, но люди не поверили сказанному.

- Испортили дорогу. Нет карманов для заезда во дворы, что затрудняет проезд. На пешеходном переходе около мечети уже не одного пешехода сбили. И о каких тогда нормах безопасности можно говорить. Лучше бы тротуар сделали около школы №13, а то дети ходят по проезжей части, - сказала Ольга Рошко.

Такого же мнения оказался и Руслан Ивасик. По мнению мужчины, нормами, о которых упоминали власти, здесь и не пахнет.

- Это не норма, когда на остановку приехали два автобуса, а за ними пробка, так как дорога узкая и разъехаться там проблематично, - возмущается ноябрянин.

Также горожане предположили, что, возможно, в мэрии решили сэкономить на асфальта. Отсюда и такой проект.

Напоминаем, что в этом году в Ноябрьске собирались устранить колейность на 20 тысячах квадратных метров проезжей части, а еще на 8,5 тысячах - провести ямочный ремонт. Кроме того, в городе начали строить новую дорогу от улицы Высоцкого до Гагарина, которая разгрузит внутриквартальные проезды.