«Капуста во всех блюдах»: в Салехарде будущие мамы жалуются на невкусную и однообразную еду в роддоме

Фото: паблик «В Салехарде / объявления / Салехард». Еда в роддоме.

Что самое важное для будущих мам? Ответ прост - здоровый сон, хорошее настроение и правильное питание. Если соблюдать эти три составляющие, то в последствии у матери и ребенка не должно возникнуть проблем со здоровьем.

Но как быть, если соблюдение этих пунктов оказывается под угрозой, причем не по вине женщины, а, кто бы мог подумать, медучреждения. Однозначного ответа здесь нет, но ясно одно - молчать об этом не стоит. Ведь если проблема замалчивается, то решать ее никто не будет.

Именно так и поступила будущая мама из Салехарда, предав всеобщему обозрению меню перинатального центра городской больницы.

- Вот такими блюдами кормили будущих мам в Салехардской ОКБ, - рассказала местная жительница в городском паблике, пожелавшая остаться анонимной.

В подтверждение своих слов женщина прикрепила несколько фото, на которых видна тарелка с бульоном вместо супа и миска тушеной капусты с маленьким кусочком курицы.

Как оказалось, капуста - самый главный и основной продукт в меню салехардских рожениц. По словам женщин, она присутствует в составе всех трех блюд (завтрак, обед и ужин) на протяжении уже многих лет. Однако медики, составляя меню, не учли, что этот продукт вызывает вздутие, дискомфорт и, порой, мешает проведению УЗИ.

- Когда на УЗИ брюшной полости приходишь, врач начинает ворчать, что все кишки раздуты и ничего не видно, - сообщила Наталья Рандымова.

Кроме того, капусту дают и уже родившим женщинам, что еще хуже. Если молодая мать может потерпеть дискомфорт, то новорожденный младенец вряд ли. Через грудное молоко ему передадутся те же вещества, вызывающие вздутие, а в сочетании с коликами, которые возникают у каждого малыша, это усугубит ситуацию до максимума.

- Ладно, будущих мам. Но это и после родов дают. Капуста способствует брожению и прочим проблемам у малыша, а в роддоме только ей и кормят, - возмущается Анна Зникина.

А по словам Ирины Бывальцевой, которая лежала в перинатальном центре в 2015 году, ее вообще кормили водой. Так что, можно сказать, современным роженицам еще повезло.

- Нас в 2015 году вообще кормили водой. А главное, водяное меню было в основном на выходных, то есть, когда отсутствует большинство старшего медперсонала. Проверять то некому, - поделилась женщина.

Позже в комментариях к посту появились фото еще нескольких блюд от Екатерины Пашковой.

- Еще в копилочку, - написала женщина, прикрепив снимки со слипшейся кашей, макаронами и непонятным месивом (наверное, суп).

Фото: Екатерина Пашкова. Еще одно меню.

Кстати, не лучше меню и в других отделениях Салехардской ОКБ, что подтверждают многочисленные комментарии.

- Лежала зимой в терапии. Лечение отличное, но еда просто отвратительная! Куски непонятного мяса с жилами, капуста во всех блюдах, каша по утрам совсем не вкусная, компот и чай - противные. Может, дело вовсе не в поваре, а в продуктах, из которых приходится готовить? - предположила Лариса Мартемьянова.

Кстати, пресловутая капуста присутствует и в меню пациентов инфекционного отделения. Соответствующие фото выложила Татьяна Иванова, сообщив, что речь идет об августе 2022 года.

Фото: Татьяна Иванова. Меню в инфекционном отделении.

С просьбой прокомментировать многочисленные жалобы «Комсомольская правда - Ямал» обратилась в медучреждение.

- При раздаче готовой продукции (суп-пюре) сотрудником отделения была нарушена технология раздачи. Работнику, отвечающему за организацию питания, указано на недопустимость данных нарушений, к нему будут применены меры дисциплинарного характера. Приносим извинения за сложившуюся ситуацию! - прокомментировали в Салехардской ОКБ.

Что же касается однообразного меню и надоевшей всем капусты, в больнице сообщили, что пациентам положено питаться диетическими блюдами, а капуста - яркий пример низкокалорийной еды.

- Правильность технологии приготовления и выход готовых диетических блюд контролирует заведующий производством. Качество готовых диетических блюд контролирует врач-диетолог и медицинская сестра диетическая, - добавили в медучреждении.

Однако, по словам пациентов, не так все гладко в составленном диетическом меню, как хочет показать администрация.

- К диетсестре вообще вопросов много. Когда диабетикам дают картошку, а общему столу - гречку, это не норма. А от морковного пюре вообще сахар до небес взлетает, - сообщила Наталия Полякова.

Получается, что у молодых мам и других пациентов Салехардской ОКБ есть только два выхода: питаться тем, что дают или же просить привести еду из дома. Некоторые пациенты, кстати, уже так и делают, поскольку, в первую очередь, они приехали в больницу лечиться, а не голодать.