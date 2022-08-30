Надымские власти требуют от пенсионеров доказать право собственности на квартиры, а иначе жилье уйдет муниципалитету

Как выяснил один из жителей, это связано с потерей документов Фото: Ольга Крыльцова

Жилищные скандалы на Ямале набирают обороты. Раньше «Комсомолка» уже рассказывала о том, как жители Салехарда годами вынуждены жить в разваливающихся домах, а когда подходит время переселения - оказываются на улице с ничтожной компенсацией, на которую разве только купишь комнату в общежитии.

А теперь на очереди - многочисленные жалобы от надымчан. По словам людей, в какой-то момент их квартиры, купленные на кровно заработанные деньги и находящиеся в частной собственности, вдруг стали муниципальными. Узнали об этом жители благодаря июльским платежкам за ЖКХ и электроэнергию, в которых строка «Тип собственности: частная» вдруг неожиданно изменилась на «Тип собственности: муниципальная».

- Что за бардак творится в администрации города? С чего вдруг у людей приватизированные квартиры стали муниципальными? И почему надо куда-то ходить и что-то доказывать? Предлагаю тем, кто с этим столкнулся, составить коллективный иск, - обратился к землякам в соцсетях Василий Матвеев.

Желающих подписать документ оказалось не мало. Под замес попали собственники квартир, купленных и приватизированных до 1997 года. В основном это люди пожилого возраста, которым теперь надо куда-то бежать и что-то делать, чтобы не остаться без жилья.

- Квартира уже 30 лет приватизирована. Вот не обратила внимание, с какого момента стали указывать неверно. А теперь я им еще должна что-то доказывать, - возмущается Наталья Сидельникова.

Похожая ситуация возникла и у мужа Галины Романовской.

- В квитанции на имя мужа написали, что квартира - муниципальная, хотя он вот уже 15 лет является собственником, - пожаловалась женщина.

А позже жители стали получать бумажки, в которых говорилось, что если собственник не докажет, что эта квартира его, то она автоматически переходит в собственность муниципалитета.

Та самая бумага

С просьбой прокомментировать данную ситуацию «Комсомольская правда - Ямал» обратилась в департамент муниципального имущества Надымского района. В ведомстве ответили, что сейчас его сотрудники ведут работу по выявлению собственников квартир и других объектов, сведения о которых отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости. Это необходимо в связи с принятием Федерального закона от 30.12.2020 № 518-ФЗ.

- Если житель Надымского района в 80-е или 90-е годы приватизировал или купил квартиру, но не зарегистрировал ее в Росреестре, то ему необходимо подать документы о регистрации ранее возникшего права через МФЦ, - уточнили в департаменте.

Все бы ничего, только сам Василий Матвеев, который опубликовал пост, не сидел без дела и узнал много интересно. Да это и не удивительно, ведь под угрозой лишиться квартиры оказалась его 70-летняя мать.

- Как я выяснил через органы прокуратуры, при объединении БТИ и Росреестра была утеряна соответствующая документация, а теперь всем присылают эти бумажки. Но, получается, это же не вина людей! Ходить и собирать бумаги должны представители организации, а они спихнули это все на стариков и пенсионеров, - говорит мужчина.

Вот и получается, что из-за халатности властей вновь пострадали обычные люди. Но больше всего в этой ситуации возмущает то, что надымчане сами должны решать проблему, созданную чиновниками. Где же здесь справедливость?

Кстати, ни в запросе и ни в пресловутой бумаге нет информации о том, до какого момента нужно подтвердить право на квартиру. Так что не исключено, что в один день какая-нибудь бабушка, не заметившая «письмо счастья», останется без жилья.