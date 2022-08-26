В Салехарде хозяйка кафе, в котором избили съемочную группу программы «Ревизорро», устроила скандал и драку на поминках

Фото: скриншот из видео. По словам людей, в этом кафе уже не раз обманывали клиентов.

В Салехарде владелица кафе «Виктория» устроила скандал и драку на поминках мотоциклиста, погибшего 19 августа.

Кстати, данное заведение уже давно имеет дурную репутацию, но всероссийскую известность оно приобрело в 2015 году, когда туда нагрянула программа «Ревизорро» во главе с Еленой Летучей. Тогда проверка завершилась большим скандалом и избиением съемочной группы. Спустя пять лет с повторной проверкой кафе посетила уже другая ведущая шоу Ксения Милас и, на удивление даже для самой себя, осталась довольна.

Но с тех пор прошло уже много времени, и жалобы на работу кафе начали появляться снова: просроченная еда, грязь, плохое обслуживание и нечестная на руку хозяйка. Именно последнее и стало причиной вышеупомянутого конфликта.

Скандал начался после того, как заказчики обнаружили, что итоговая сумма в чеке отличается от той, которая была названа изначально. Когда клиенты решили разобраться в этом вопросе, владелица начала вести себя неадекватно.

- Изначально была обговорена сумма 160 тысяч рублей за 100 человек, была внесена предоплата 55 тысяч рублей. А затем женщина сказала, что нужно заплатить 175 тысяч рублей сверху. По ее подсчетам, мы должны были выложить 245 тысяч на 100 посадочных мест, но накрыли они только на 55, - рассказала участница конфликта Виктория Рочева.

Обескураженные такой стоимостью, заказчики попросили посчитать меню прямо при них, чтоб понять, откуда взялась столь большая цифра. В итоге сумма оказалась намного меньше, чем было сказано изначально - 105 тысяч рублей.

- Именно эту сумму мы и заплатили за 55 человек. И это не смотря на весь причиненный вред родным и близким погибшего, - добавила девушка.

Кстати, по словам Сергея Гросса, который также присутствовал на поминках, хозяйка плевалась и оскорбляла мать погибшего мотоциклиста.

Поняв, что договориться по хорошему с женщиной не получится, раздосадованные клиенты вызвали полицию. Когда приехавшие на вызов сотрудники Росгвардии зашли в заведение, оскорбленная владелица вновь показала свою не лучшую сторону и начала бросаться на стражей правопорядка, после чего им пришлось применить к женщине силу.

- Деньги не дают, деньги не дают, - кричала хозяйка, пытаясь сбежать от сотрудников.

Далее на помощь владелице подоспел один из работников заведения. Он начал просить правоохранителей отпустить ее, рассказывая про слабое сердце и другие проблемы со здоровьем. Но это ни к чему не привело, и женщину повели к служебному автомобилю.

- Из-за агрессивного и неконтролируемого поведение хозяйки заведения, которое угрожало безопасности окружающих, ее доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, - прокомментировали в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Как итог - поминки парня были окончательно испорчены. Родственникам и друзьям ничего не оставалось делать, как уйти из заведения с мыслью, что у его хозяйки и остальных работников нет ничего святого.